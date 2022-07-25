黄循财：我国须维护共同空间 保持多元社会凝聚力

人们分享共同体验和相互联系的机会减少，会增加误解、不信任和破坏社会凝聚力。要确保新加坡人不对彼此失去信心，须继续维护组屋区、邻里和学校等共同空间，尽量加大不同群体的互动。

从昔日甘榜搬到政府组屋，身份多元的新加坡人如何继续寻找共同点，培养甘榜精神以实现“甘榜2.0”，是今年种族和谐行动论坛（HarmonyWorks! Conference）的主题。

论坛由种族和谐资源中心OnePeople.sg举办，来自中学后教育学府、回教学校、特选学校和社区组织的年轻人，星期天（7月24日）齐聚一堂，探讨一系列身份课题。

副总理兼财政部长黄循财在论坛致辞时说，随着人们的兴趣爱好、观看的电视节目，以及在社交媒体浏览的内容愈发多样，人们的共同体验也越来越少。

在谈到凝聚人心的共同空间与机制时，他认为组屋、熟食中心、学校和国民服役仍能引起新加坡人的共鸣，但在其他方面，要将人们团结起来变得更困难。例如，社交媒体能联系有相同兴趣和热忱的人，但他们也很容易退回自己熟悉的群体，减少社会互动的多样程度。

黄循财说：“随时间推移，我们如果不小心，可能会退回自己的孤岛（silos），从自己的部落寻找慰藉，与其他人的互动也更少。若是如此，我们将更难理解持不同观点、生活在不同社群或有不同生活经历的新加坡同胞。”

他指出，这会增加误解、不信任和破坏社会凝聚力，而这已发生在其他国家，如美国。20多年前，近三分之二的受访美国人相当或非常信任同胞的智慧，如今只剩三分之一。

黄循财说：“我们要确保这种情况永远不会发生在新加坡。因为如果我们开始对彼此失去信心，国家会分崩离析。”

各社群间关系牢固 困境中才能一同前进

我国须继续维护共同空间，尽量加大不同群体间的互动。黄循财呼吁人们不论在线上或线下，更努力接触与自己不同的人、发声谴责种族主义，并加强使我们紧密相连的社会规范，如礼让、与人为善，以及关心和体谅他人。

有了各社群间的牢固关系为基础，人们才能在困难课题出现时找到共同点，跨越身份建立理解，并找到共同前进的方法。

包容增长对于保持我国社会的和谐、凝聚力和强大也至关重要。黄循财说，许多西方发达国家经历多年的收入停滞，人们对体制和彼此丧失信任。结果是，许多地方的社会与政治分歧如此根深蒂固，以至于要在简单的问题上达成共识也非常困难，甚至是不可能。

冠病疫情尚未结束，乌克兰战争也导致经济放缓和通货膨胀飙升，但黄循财强调，正是这样的困难和危机时期，能够凝聚人民的价值观与信念。

他因此启动新加坡携手前进运动（Forward Singapore），而年轻人是更新社会契约的关键。种族和谐行动论坛这类由年轻人主导的论坛，提供了宝贵的平台让他们互相交流、表达和讨论推动新加坡前进的观点和想法。

黄循财之后同与会者进行对话。对话以查塔姆宫守则（Chatham House Rule）进行，即不能透露发言者身份。

对话上谈到应务实看待CMIO（华族、马来族、印族及其他种族）的种族划分法。它确保组屋融合不同种族、不同背景的人能一起成长，也确保所有种族和社群得到所需的帮助，有助于更好地扩大共同点。