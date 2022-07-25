公积金局调查：子女给父母家用数额微减 获得家用年长者比率也下降

本地每10名年长者中有七人每月定期收到亲友给的生活费，不过，有子女给生活费的年长者占比前年开始下滑，收到的生活费数额有所减少，中位数从500元降至480元。

中央公积金局近日公布“退休养老与健康调查”（Retirement and Health Study）中有关年长者生活费的研究报告。这项追踪调查自2014年展开，每两年会跟进同一批新加坡人的情况。研究员通过问卷提出退休、身心健康、生活方式和社会参与等各种问题，了解他们的退休与医疗需求。

调查结果显示，约七成年长者有亲友给生活费。75岁及以上年长者中，有77％获得亲友给的生活费；65岁至74岁的年长者中，有65％收到亲友给的生活费。

调查也发现，65％年长者有子女定期给生活费、4％收到配偶给的生活费、8％从其他家人如兄弟姐妹或朋友那里获得生活费。

2014年至2019年进行的第一至第三轮调查中，有子女给生活费的年长者比率从58％增至69％。不过，在第四轮调查（2020年至2021年）中，这个比率降至64％。

子女给的生活费中位数也在第四轮调查中下降，从500元减少至480元。这可能是冠病疫情造成的负面影响，导致子女无法定期给父母一笔家用。

王秋芬（75岁，退休者）的五个孩子开始工作后便定期给她生活费，每个孩子每月给她约200元。“因为疫情，有几个孩子的工作受到影响，有时候会给我少一点，但是我也明白，够用就好了。”

公积金局：亲友给家用是年长者重要经济支柱之一

李雅玲（67岁，清洁工）两名20多岁的儿女五年前大学毕业后踏入职场，从领到第一份薪水后便会拿小部分薪水孝敬她。

她透露，两名孩子的工作没受疫情影响，今年还获得加薪，因此，孩子给她的生活费增加两成，共约1000元。

李雅玲说：“我自己还在工作赚钱，每月的个人花费也不高，能三餐温饱和有交通费就足够，所以不会太在意孩子有没有给我零用钱。现在他们给我的钱，我都存在银行。未来有机会就会用来出国，我还没坐过飞机。”

邱金（75岁，退休者）的两名孩子不时会给她几百元的生活费，但不是每个月定期给。“我有三个孙子，其中一个要去澳大利亚读大学了，所以我孩子的负担也很重。”

公积金局指出，对本地年长者来说，除了公积金退休入息外，亲友给的家用也是重要的经济支柱。

时任人力部长杨莉明2019年在国会答复一个书面询问时说，截至2018年12月，领取退休入息的公积金会员中，每月入息不到500元者占74％。这些年满65岁的会员都参加退休存款计划或终身入息计划，共约26万8000人。