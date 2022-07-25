傅偈钦在上海就读国际学校时，用手机拍了一张湖面结冰的照片，他被那唯美动人的湖面照片深深吸引。他后来慢慢累积经验与人脉，最终成为专业摄影师。

“不是100%的付出就有100%的回报，但喜欢的事情就不要放弃，哪怕在苦中也学着享受点滴乐趣。”

傅偈钦（29岁）爱上摄影的起点，是他在上海就读国际学校时用手机拍下的一张湖面结冰图，不知怎的，那张照片让他觉得唯美又心动。对于那时候的他来说，摄影就是记录生活的每个瞬间，哪怕是细微的变化都有意义。

回到本地读理工学院后，他接触了摄影课程，萌生了从事摄影一行的想法。在理工院的第三学年，他鼓起勇气与导师约谈，说明了自己的目标。他的真诚和热爱打动了导师，为他介绍了不少摄影机会。傅偈钦也在参与拍摄颁奖礼、粉丝见面会、社区活动等大型活动中，逐渐提升了实力，也累积了人脉。国民服役期间，他在部队中认识了更多志同道合的好友，为自己创造了更多可能性。

在谈及这些摄影路上的领路人时，傅偈钦对他们由衷地感谢。他说：“人是需要和其他人在一起，取长补短，彼此成就的。”

一路走来，傅偈钦对于摄影的感悟也有变化，从最初的记录瞬间，到后来他更希望用镜头讲述故事。2019年，他与另两位合伙人成立工作室，尝试摄影及拍摄等工作，自己也尝试当导演。不过，今年5月，他因为理念不合退出了原本的工作室。

傅偈钦说：“坚持自己喜欢的事情10多个年头了，间中也会遇到瓶颈和困难，但我一如既往地热爱摄影，即便在最苦的时刻也学着珍惜享受那些微小的乐趣。”

这个月他重新出发，与新的合伙人成立新工作室，继续从事拍摄和摄影。因为坚持所爱，傅偈钦也找到了自己的人生伴侣。2017年，他参与拍摄华乐演出，与古筝演奏家郑怡雯结识，两人在2020年开始交往，并在今年1月结婚。