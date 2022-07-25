组屋综合亭当“厨房” 六旬叔组团烹煮饭菜赠街坊

惹兰红山邻里温情，63岁阿叔与街坊团队利用综合亭当“小型厨房”，每逢星期天，就会煮食大约160份食物，再分发给附近居民。

这个位于惹兰红山大牌107A凉亭的“小型厨房”灯火通明，无论是厨具、灶头，还是冰箱等设备，一应俱全。记者上个星期天（7月24日）走访时发现，亭内摆放着多张桌椅，也有风扇等设备。当时，除了几名阿叔正在休憩，厨房内则有几名阿叔阿嫂忙着善后。

负责烹煮的发起人徐华立（63岁）受访时说，活动没有获得任何金钱上的援助，主要是靠街坊邻里的团结。

“有钱的出钱，有力的出力，有人买米、肉类等食材过来，让我们烹煮。如果不够，街坊就会自己补贴。当天有好的食材就吃好的，没有食材就当作普通一餐。”

据观察，阿叔在厨房内将剩余的食物分装在餐盒内，等待附近街坊前来领取，餐盒内有一菜一肉，另外还有绿豆汤。

其中一名在场的义工吴先生（62岁，脚踏车行业者）告诉记者，该活动已经10年了，他们每逢周日都会在凉亭内煮食，附近街坊之后就会来领取。

“当时，我们想到这里老人居多，尤其是独居的，所以于2011年的母亲节，开始了这项活动。之前是由餐饮业者负责承办，准备300人份，反应热烈。如今，因疫情关系，无法办如此大规模的活动，不过也准备了160多份食物。”

一名不愿透露姓名的义工则指出，一些善心人士也捐助衣物、轮椅等物资，为有需要者提供援助。

完整报道，请翻阅2022年7月25日的《新明日报》。