巴刹买食材交小贩烹煮 现买现煮现吃 盛港西一站解决

盛港西道的芬维尔小贩中心和巴刹开张营业，食客可先到指定巴刹档买食材，再由熟食小贩现场烹制，韩式料理摊率先参与，以优惠价给食客不一样体验。

芬维尔小贩中心和巴刹星期一（7月25日）正式开张，熟食中心融入了新颖的“现买现煮现吃”概念，为食客提供不一样的体验。

位于盛港西道21号三楼的小贩中心和巴刹共有28个小贩摊位和20个巴刹摊位，由Kopitiam以社会企业的模式经营，为民众提供更合宜的价格。

小贩中心也融入“现买现煮现吃”的概念，食客可先到指定的巴刹摊位买食材，再让小贩中心的小贩现场烹制，目前有两个摊贩参与推行这种营业方式。

其中，卖韩式料理的杰克（25岁）说：“小贩中心之前都没有‘现买现煮现吃’的概念，对许多人来说十分新鲜，希望食客在小贩中心能以优惠价格享受不一样的韩式料理体验。”

星期一午餐时间，芬维尔小贩中心食客络绎不绝，一些摊位到了下午3时许仍有不少食客在排队。

芬维尔的居民张国良（70岁，自雇人士）说：“附近的食物选择不多，以前常去餐馆吃饭，现在有了小贩中心，食物便宜至少六成，而且环境通风舒服，下来会经常跟太太到这里。”

谢瑞兰（44岁，客户服务）也很高兴这一带下来会有更多午餐选择。她说：“这里的食物好吃，价格合理。”

小贩中心首日数度停电 卤面摊一天招待400顾客

在巴刹卖素食品的摊贩叶素娟（53岁）说：“巴刹第一天营业，十分热闹，希望生意会越来越好。”

在小贩中心售卖经济米粉的王欣怡（29岁）是第三代小贩，在白沙也有摊位。她说：“这里靠近轻轨站，人流量高，虽然有做小贩的经验，但还是紧张，需要时间适应新环境，也期待跟顾客建立关系。”

小贩中心开业首日，发生几次停电，小贩虽然受影响，但依旧继续营业。

卖卤面的的李建发（55岁）早上7时30分开始营业，他说：“还没开档已经有人在排队，中午12点发生停电，约半小时后恢复运作，今天生意不错，有400多个顾客。”

卖麻辣香锅的宫晓玲（33岁）说：“中午的时候停电两次，晚上又停电两次，可能是用电量太大了，Kopitiam的员工一直跟我们道歉，相信他们也很努力了。”