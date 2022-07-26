张兆辉从小立志当飞机师，但冠病疫情打击航空业，让他梦想落空，陷入绝望。他后来在职业辅导员的帮助下，发觉自己对数据分析有兴趣，因此决定朝科技领域发展事业。

自小的梦想就是在天空翱翔，张兆辉（30岁）从学生时期就一直努力朝着成为飞机师的目标迈进，但事与愿违，一场冠病疫情改变了一切。尽管如此，他找到人生的新目标，成为助理系统工程师，在科技业开创一番新天地。

从加入新加坡青少年飞行俱乐部（Singapore Youth Flying Club）、报读护航学位，到考取商业飞行员执照（Commercial Pilot License，简称CPL），他所做的一切都是为了能在毕业后成为一名飞机师，但不巧碰上疫情打击了航空业，导致所有航空公司都停止招聘新飞机师。

张兆辉说：“当我意识到可能无法实现梦想时，绝望的感觉涌上心头，也开始忧郁。幸好当时家人，特别是我父亲，都很支持我。劳动力发展局的职业辅导员也鼓励我考虑其他行业。”

在职业辅导员的帮助下，他发觉自己对数据分析有兴趣，而且注重细节，并具有深厚的数学基础，因此决定朝科技领域发展他的事业。

他于2021年7月正式在科技公司Tata Consultancy Services找到全职工作，使用Java编程语言维修数据库、服务器和应用程序的后端网站。

“现在我希望能在科技业里继续提升技能和吸取更多经验。虽然我没有相应的学历，公司仍然给予我机会，所以我非常感激公司。事实上，公司视我的背景为优势，并答应我的要求，派我为他们航空业的客户工作。”

对于那些找工作时遇到困难的人，张兆辉鼓励他们说，人一定要坚强，要看到“夜里乌云背后的闪亮星星”。

“意外的转折会把我们逼出舒适区，因此当你的预期道路偏离轨道时，你须要保持开放的心态，勇于追求不同的选择。”