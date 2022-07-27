选举局调查：八成海外国人支持邮寄选票

选举局日前发起有关邮寄选票的网上问卷活动，共有3200多名旅居海外的新加坡人回应，当中82％的人表示支持。有1400多名旅外期间不曾投票的受访者表明，若实行邮寄选票，他们愿意投票。

选举局今年5月至6月间，针对邮寄选票，以及让住在护理院舍的人在院舍内原地投票的安排展开咨询。当局收到13个政党、39家护理院舍的业者，以及3221名海外新加坡人反馈的意见。

选举局星期二（7月26日）针对这些意见作出回应，包括如何解决大家关注的问题，例如怎么确保投票保密和邮寄选票的费用。

选举局说，大家普遍欢迎这些新安排。选举局考虑在明年总统选举时试行新安排，下一届总统选举须在明年9月之前举行。

3221名旅居在64个国家的海外新加坡人回应了选举局的网络问卷调查，其中1771人（55％）旅外期间不曾投票。未曾投票的人当中有83％，相等于约1470人，表明有意邮寄选票。

确保投票保密和避免重复 每个回邮信封会有独特QR码

支持邮寄选票的受访者提出的两大支持理由包括“便利”和“在旅外期间行使投票权”。

为确保投票保密和避免重复投票的情况，选举局会给每个回邮信封一个独特，但不具有可识别个人身份资料的QR码。当局也会利用科技，对照回邮信封上和系统记录中的签名。

选举局会在法令中列明在哪些情况下，可拒绝接受某个回邮信封，例如信封没有封好、签名有出入等。

选民必须通过政府网站下载和打印选票和回邮信封。若情况允许，选举局会承担邮寄选票的费用，为投票者提供已付邮资的回邮信封。待海外选票计算完毕后，选举局会通知邮寄选民，是否收到他们的回邮信封。

针对是否支持新的投票安排，国会最大反对党工人党回复《联合早报》时说：“工人党会在国会上辩论任何与选举有关的立法改变。”

我国于2006年开放海外投票，上届大选我国在六个国家的10个主要城市设有海外投票站，所有选民都须亲自到投票站去投票。一些居住在其他城市的选民可能因为无法请假，或是不愿长途跋涉而没去投票。

目前约有20万名新加坡人旅居国外，2020年大选有4794人投票，占总投票人数的0.19％。