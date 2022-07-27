南大团队获美国研究基金拨款 研发对抗冠病及骨痛热症等药物

来自 / 联合早报

文 /
傅丽云

发布 / 2022年7月27日 5:00 AM

领导南洋理工大学科研团队的是南大李光前医学院感染与免疫学副教授罗大海博士，这是他首次获得与跨国机构合作的大型研究项目基金。（南大李光前医学院提供）
领导南洋理工大学科研团队的是南大李光前医学院感染与免疫学副教授罗大海博士，这是他首次获得与跨国机构合作的大型研究项目基金。（南大李光前医学院提供）

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新加坡南洋理工大学李光前医学院组成的科研人员团队，赢得美国一个大型研究项目的200万美元（约280万新元）研究基金，以研发可对抗导致大流行病，如冠病、骨痛热症和兹卡（Zika）病毒的药物。

南大星期二（7月26日）发文告说，领导南大团队的是李光前医学院感染与免疫学副教授罗大海博士，成员包括南大结构生物学研究院项目主任廖昌伟博士。

罗大海博士是病毒学专家，将领导团队与设在美国明尼苏达大学的中西部抗病毒药物研发中心（AViDD）合作。罗大海将借助南大最先进的分子和结构生物学平台和设施，找出新的抗病毒药物。研究基金由美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）拨款。

AViDD团队共获得6600万美元（约9167万新元）研究基金，以国际知名科学家鲁本哈里斯（Reuben Harris）教授为首。团队要研发小分子候选药物，旨在把最有药效潜力的候选药物提升到临床研究阶段。

哈里斯教授是霍华德·休斯（Howard Hughes）医学研究所的研究员，他也是得克萨斯大学圣安东尼奥卫生科学中心教授和主席。

罗大海星期二接受《联合早报》访问时说，NIAID共拨出5亿7700万美元（约8亿零160万新元）的研究基金给新设的九个国家研究中心，旨在通过创新和跨学科研究，让各个研究机构发挥专长，研发抗冠状病毒和未来可能构成大流行病的抗病毒药物。

希望在五至10年内研发出口服和备用药物

他指出，美国方面选出的六七种可能在全球广泛传播的病毒，包括冠病、骨痛热症、兹卡和伊波拉等。除了冠病，其他病毒多数都没有口服药物。

罗大海过去曾获颁的研究基金规模较小，这是他首次获得与跨国机构合作的大型研究项目基金。

他希望在五年内能完成候选药物的研究工作，到时再看能否与药物开发公司合作，把候选药物推向临床试验阶段，“我们希望五至10年内，能研发几款方便患者的口服和备用药物。”

罗大海说，九个研究中心预计每年聚首分享科研结果，达到互辅作用。

南大高级副校长（健康与生命科学）、李光前医学院院长沈祖尧教授说，南大在对抗冠病疫情和其他病毒病原体方面，扮演着重要的科技角色。

他说，罗大海领导的科研团队获颁研究基金，扩大李光前医学院的贡献，他深信科研人员的这个环球合作项目，也让大学和国家感到自豪。

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