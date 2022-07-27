南大团队获美国研究基金拨款 研发对抗冠病及骨痛热症等药物

新加坡南洋理工大学李光前医学院组成的科研人员团队，赢得美国一个大型研究项目的200万美元（约280万新元）研究基金，以研发可对抗导致大流行病，如冠病、骨痛热症和兹卡（Zika）病毒的药物。

南大星期二（7月26日）发文告说，领导南大团队的是李光前医学院感染与免疫学副教授罗大海博士，成员包括南大结构生物学研究院项目主任廖昌伟博士。

罗大海博士是病毒学专家，将领导团队与设在美国明尼苏达大学的中西部抗病毒药物研发中心（AViDD）合作。罗大海将借助南大最先进的分子和结构生物学平台和设施，找出新的抗病毒药物。研究基金由美国国家过敏和传染病研究所（NIAID）拨款。

AViDD团队共获得6600万美元（约9167万新元）研究基金，以国际知名科学家鲁本哈里斯（Reuben Harris）教授为首。团队要研发小分子候选药物，旨在把最有药效潜力的候选药物提升到临床研究阶段。

哈里斯教授是霍华德·休斯（Howard Hughes）医学研究所的研究员，他也是得克萨斯大学圣安东尼奥卫生科学中心教授和主席。

罗大海星期二接受《联合早报》访问时说，NIAID共拨出5亿7700万美元（约8亿零160万新元）的研究基金给新设的九个国家研究中心，旨在通过创新和跨学科研究，让各个研究机构发挥专长，研发抗冠状病毒和未来可能构成大流行病的抗病毒药物。

希望在五至10年内研发出口服和备用药物

他指出，美国方面选出的六七种可能在全球广泛传播的病毒，包括冠病、骨痛热症、兹卡和伊波拉等。除了冠病，其他病毒多数都没有口服药物。

罗大海过去曾获颁的研究基金规模较小，这是他首次获得与跨国机构合作的大型研究项目基金。

他希望在五年内能完成候选药物的研究工作，到时再看能否与药物开发公司合作，把候选药物推向临床试验阶段，“我们希望五至10年内，能研发几款方便患者的口服和备用药物。”

罗大海说，九个研究中心预计每年聚首分享科研结果，达到互辅作用。

南大高级副校长（健康与生命科学）、李光前医学院院长沈祖尧教授说，南大在对抗冠病疫情和其他病毒病原体方面，扮演着重要的科技角色。

他说，罗大海领导的科研团队获颁研究基金，扩大李光前医学院的贡献，他深信科研人员的这个环球合作项目，也让大学和国家感到自豪。