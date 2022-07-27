陈庆炎获颁名誉法学博士学位

新加坡管理大学授予我国前总统陈庆炎博士名誉法学博士学位，以表彰他对社会和新大的卓越贡献。

新大董事主席何光平星期二（7月26日）在颁发仪式上致辞时指出，陈庆炎是创建新大成为新加坡第三所大学的驱动力，从而满足我国因经济发展而需要培育更多大学毕业生的情况。

他说：“陈庆炎以美国大学为借鉴对象，提供广泛的教育课程，把新大与新加坡另外两所参照英国大学模式创建的大学—新加坡国立大学和南洋理工大学，区分开来。”

陈庆炎致辞时说，由于新大认识到“成绩不是一切”，所以在录取学生的程序中纳入了多个评估标准，以培养全面发展的毕业生。

“如今，新大被同行公认为发展最快的商业主导型学府之一。看到新大从最初的书面计划，发展成为现在蓬勃发展的学府，一个获世界认可、受雇主尊重的大学，同时也是备受欢迎的研究和工业合作伙伴，这带给我莫大的满足感。”

担任新大主席25年 何光平透露即将卸任

另外，何光平在致辞时透露自己担任新大创校主席25年后，即将卸任的消息。自1997年起，他便领导新大，从一所只有商学院的学府发展成如今拥有超过1万2000名学生的大学。

他说：“今天对我而言别具意义，因为经过了（新大）19次的毕业礼之后，这将是我最后一次参加毕业典礼。在经历了四分之一世纪振奋人心、一段包含了我生命中一些最自豪的回忆的旅程后，下个月我就满70岁了，很快就要卸任。”

新大发言人回复《联合早报》询问时说：“多年来，何先生高瞻远瞩的领导和指引使大学深深受益，我们对他的巨大贡献深表感谢。更多信息将在日后发布。”