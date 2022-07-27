培育可持续概念拥护者

儿童慈善组织与社会企业信意的团体赞助事务负责人林思慧说，孩童可通过活动，先学习可持续发展和环保的概念，然后再受引导思考如何在生活中落实这些概念。

可持续发展是今日全球关注的大课题，但对孩童而言，这却是个不易理解的概念。本地近期有个试行计划，以寓教于乐的方式教导孩童在日常生活理解可持续发展，并付诸实践。

成立于2017年的儿童慈善组织与社会企业信意（Glyph）为五岁至12岁孩童推出为期12周的“年轻变革者”（Young Changemakers）计划，让他们通过美术和郊游等活动，了解什么是可持续发展，并提高对食品保障和本地农业的认识。

这个项目已办了四场活动，参与者约20人，包括来自低收入和弱势家庭的孩童。

信意的团体赞助事务负责人林思慧（25岁）受访时说，在这些活动中，孩童先学习可持续发展和环保的概念，再受引导思考如何在生活中落实这些概念，例如学习设计用来分类回收物品的回收箱。

林思慧说：“弱势家庭的孩童很少有机会参加增益活动，我们希望通过这些活动培养他们的软技能，如分析和解决问题的能力、批判性思维和沟通技巧等，这对他们的未来发展至关重要。”

这项计划推出之后获得热烈反响，信意团队准备持续改进课程的内容，并且举办更多户外活动。

他们计划带小朋友去拜访城市农夫，以及前往渔场和昆虫养殖场等，让他们更好地了解本地食物的来源。

举办这类活动也让对林思慧和团队伙伴获益良多，让他们更了解弱势家庭面对的挑战。

林思慧说：“这些孩童非常有创造力，看到他们能够打破常规思考问题，让我深受鼓舞。从小向孩童灌输正确的价值观至关重要，这样他们长大后才会明白可持续发展的重要。”