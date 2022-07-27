开张免费吃三天 餐馆人龙不断

牛车水一家餐馆星期三（7月27日）开张，老板豪砸6万元请顾客免费吃三天，早上餐馆未开店已迎来上百人排队，公众为吃免费餐等上两小时也不在乎。

“百年酿豆腐”后代与亲友2019年创立的“少年食堂”（Nic & Tom Eatery），原先在实龙岗花园大道营业，却在今年6月10日因租约问题结业。

如今餐馆在牛车水硕莪街（Sago Street）“重出江湖”，还搞促销，即日起至29日欢迎公众免费堂食。

彭寯穅的父母是“百年酿豆腐”创办人，彭寯穅（25岁）日前告诉记者，他与表弟林祤玜（22岁）共同经营这家餐馆。他说希望通过促销，消除过往食客因疫情不想堂食的心理障碍，也希望借此吸引老顾客回流。

彭寯穅说，三天请客预计要花6万元，优惠只限堂食，不准外带。除几样特定食物，像是龙虾泡饭和甜品无法供应外，顾客可从菜单中任选食物。

《新明日报》记者星期三早上约10时走访现场，排在队伍前方的第一批公众已进入餐馆，座无虚席。食客洪慧珊（34岁，房屋经纪）告诉记者，她与至少四名友人于早上9时半就前来排队。

她称曾在实龙岗的餐馆用餐，新店的食物很合胃口，就算星期三免费提供也没偷工减料，一定会再来。

记者现场观察，洪慧珊等人一同围桌用餐，是星期三点餐较多的顾客，共点了四五道佳肴。到了中午约12时，餐馆外仍排长龙，顾客预计需等上两小时。

郑小姐（23岁，学生）说，早上10时就开始排队，没想到出乎意料地多人排队，但能吃到免费餐，等久一些也无所谓。

完整报道，请翻阅2022年7月27日的《新明日报》。