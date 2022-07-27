马国高原叶菜大丰收 本地进口菜批发价跌50%

马来西亚高原叶菜大丰收，也带动本地进口批发价降至高达50%，有菜贩指已多个月没降价卖菜给顾客，现在是近期第一次。

马国媒体星期一报道，最近连日大旱天，使高原和平地叶菜，包括菜心、芹菜和小白菜等大丰收，供过于求，导致叶菜的菜园价跌了30%至50%之间。

针对此情况，本地蔬菜供应商受询时指出，马国部分蔬菜进口批发价从约两周前降低了约40%。

新加坡果菜出入口公会副总务陈春发受访时说，从马国进口的高原叶菜两周前下跌，当中小白菜进口批发价低了50%，其次是菜心和番茄等，价格低了30%至40%。

蔬菜贸易商光明花园代表王福铭也作出了相同观察，然而两人都认为这只是暂时性的波动，料本周内或下周价格将回升。

陈春发指出，部分叶菜生长周期很短，若价格受产量的影响大，则将跟着天气反复而常出现波动，或每周都有价格调动。

“另外，菜也有分等级，而且不同零售业者也有不同的定价模式，所以批发价不一定会影响零售价格太多。”

记者星期三（7月27日）走访位宏茂桥第527座巴刹，蔬菜摊贩林开创（58岁）说马国进口高原小白菜近来便宜了约30%，另一名菜贩喜先生（56岁）也指菜心便宜了20%到30%，两种蔬菜目前零售价一公斤分别为两元和三元。

牛车水大厦巴刹菜摊摊主钱先生则说，之前马国菜心一公斤卖四元多，现在降价到三元。“自从降价后，马国菜心卖的速度快了许多，原来只是买一把的顾客，看到价钱再拿多一些。”

另一名摊主张先生（63岁）也说，来自柔佛和金马伦的菜心价钱都有所降价，原本卖四元与五元，现在是三元与四元。“我已经好几个月没有降价了，这是近期来第一次。”

然而，菜贩朱南溟（36岁）却没有选择降价，他解释：“菜心价钱向来会浮动，而小白菜批发价只便宜了两角钱，为此没有调整价格。” 位于宏茂桥第527座巴刹的蔬菜摊贩林开创，说小白菜近来便宜了约30%，另一名菜贩喜先生也称菜心便宜了20%到30%，目前零售价一公斤分别为两元和三元。

完整报道，请翻阅2022年7月27日的《新明日报》。