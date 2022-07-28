每日处理3600吨垃圾 能为24万四房式单位供电 本地第六座废料转化能源厂TuasOne启用

本地第六座废料转化能源厂TuasOne去年底启用，每天可焚化约3600吨垃圾，生产约120兆瓦的电力，足以为大约24万个四房式单位供电。

大士垃圾焚化场停止运作

另外，随着TuasOne投入运作，大士垃圾焚化场（Tuas Incineration Plant，简称TIP）也在服务我国36年后“熄火”。

国家环境局星期三（7月27日）发文告说，废料转化能源厂TuasOne上星期五（22日）委任三菱重工环境·化学工程株式会社ECO Creation（简称MHIEC ECO Creation）为长期的运作和维修承包商。此前，TuasOne由三菱重工亚太（Mitsubishi Heavy Industries Asia Pacific）负责运营。

占地约4.8公顷的TuasOne位于大士3道，是本地至今土地资源利用效率最高的废料转化能源厂，将为我国提供至少25年的垃圾焚化服务，由于能更有效回收余热，因而可生产更多电力。

垃圾焚化后剩下的灰烬，每天会送往大士船运转运站，再转送到实马高垃圾埋置场埋置。

TuasOne去年12月启用后，运作能力持续稳定增加，每天可焚化3600吨的垃圾，生产约120兆瓦（MW）的电力，可为24万个四房式单位供电。

由TuasOne取代的TIP占地6.3公顷，1986年投入运作至“熄火”前，共处理了约1亿8000万吨的垃圾，即每天焚烧约1万3700吨垃圾。36年来，通过余热回收所生产的电力共640万兆瓦时（MWh），约为4万个四房式单位的用电量。

环境局说，虽然TIP已退役，但环境局正在探讨是否可把部分设施用在其他垃圾管理项目。

潘福昌在2014年至2018年担任TIP总经理。他忆述，在1986年至1995年间，他已在TIP上班，当时只是一名年轻的工程师。“我记得TIP建在靠海的填土地段，交通不是很方便，我每天得搭一个多小时的巴士才能到厂上班。如今大士发展得非常好，搭地铁就可以到达。”

TIP最后一任总经理黄华荣说，在任期间，团队的共同目标就是合作确保焚化场继续有效地营运，应付新加坡固体肥料管理的需求，直到TIP“熄火”的那一天。“TIP非凡运作的36年，要不是有一组非常尽心尽力的工作队伍，这一切是不可能达成的。”