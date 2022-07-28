整合资源与支援系统 网络受害女性可打热线并获法律咨询

“阳光联盟”将与律师公会合作，由100名律师通过法律诊所，为遭遇网络伤害的女性免费提供法律咨询，以及设立电话热线，第一时间向受害者伸出援手。联盟也正与新加坡妇女发展与支援组织和法律公会共同制定一套培训手册，教导急救员如何更好地帮助受害者。

女性遭受网络伤害，例如个人私密影像未经同意就遭散播，或是在社交媒体平台遭到性骚扰等，今年底开始，可通过新设立的电话热线求助，受害人也能获得免费法律咨询。

民众尤其是女性面临网络伤害的事件越加普遍。政府去年设立专门应对网络伤害的群策群力行动联盟“阳光联盟”，探讨如何多管齐下打造更安全的网络空间。阳光联盟星期三（7月27日）举办活动，汇报过去一年的工作成果，以及未来的计划。

这包括下来与新加坡律师公会合作，由100名律师通过法律诊所，为遭遇网络伤害的女性免费提供法律咨询，以及设立电话热线，第一时间向受害者伸出援手。

联盟成员哈兹丽娜受访时说，新成立的新加坡妇女发展与支援组织（SG Her Empowerment，简称SHE）将负责这些支援服务。SHE负责人张祉盈也是联盟成员。

联盟也正同SHE和法律公会共同制定一套培训手册，教导急救员如何更好地帮助受害者。手册内容包括网络伤害的各种案例，以及报警和法律的程序等。

哈兹丽娜指出，目前有一些类似手册、工具和框架，团队希望能将这些整合起来，再以急救员容易消化和采纳的方式呈现。

已办多场小组讨论会

哈兹丽娜也是新加坡回教妇女协会会长。她说，初期会由SHE辅导员担任急救员，协会的辅导员和其他合作伙伴的专业义工，日后也可能会加入这个团队。

阳光联盟今年6月同家长、青少年和教师等群体举行多场小组讨论会。联盟发现，参与者都具备基本安全意识，但应该投入更多资源，协助较年轻学生和家长等群体学会应对网络伤害的正确方式。

参与者也反映，应统一对网络伤害的定义，也要把实用的资源整合起来，并教育更多人对受害者有同理心。联盟会在制定应对网络伤害的公共教育蓝图时，会纳入这些意见。

联合领导联盟的卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤指出，之前有一些受网络伤害的女性向她求助，但因当时缺乏完善的支援系统，她和团队能给予的援助比较有限。经过一年的努力，联盟已为研究网络伤害、公共教育，以及为受害者提供援助等方面播下了种子。

“不过工作还没结束……我们须要继续扶持整个支援生态系统。此外，网络科技不断演变，虽然我们努力工作，但新的挑战会一再出现，所以我们须跟上这些变化。”