第三期征文赢取国庆庆典门票

《联合早报》举办第三轮送票活动，共五对8月9日国庆庆典当天的门票等待赢取。

配合今年国庆庆典主题“万众一心，携手前进”（Stronger Together, Majulah!），本报邀请读者分享过去一年碰到逆境时，如何与其他人协力合作战胜困难，主题是“因为团结，我们更坚韧”。除用文字说明，也可附上相关照片。

参加者只须将一则100字至200字的短文，连同照片（非强制）发送给《联合早报》，就有机会赢取门票。视觉元素形式不拘，除了照片，也可发送或上传视频。

早报将选出最积极和有创意的五份作品，每份作品可获得一对国庆庆典当日的门票。截止日期是8月2日（星期二），得奖名单将在8月4日（星期四）公布。

参与方式：

●邮寄：剪下表格，附上100字至200字的短文（可包括相关照片），邮寄给《联合早报》；

●电邮：将短文、照片或视频，连同个人资料（姓名、身份证最后三个号码及字母、手机号码和电邮地址）发送至zbevents@sph.com.sg；

●面簿：在自己的账号上载短文及照片或视频，确保隐私设置为公开，加入主题标签（hashtag）“#早报国庆2022”和“#PledgeSG”；

另外，上一期的征文送票活动结果出炉，征文题目为“我的生活善举”。由于反应踊跃，本报多送出一对门票，因此第二期得奖者共有六人。

其中一名得奖者是小学五年级的林琦绚（10岁）。

她在文中提到，去年圣诞节她与父母和姐姐前往超市购买必需品，然后亲手包装成圣诞感恩礼包，派送给居住在一房式组屋的居民，这让她体会到“施比受更有福”。

林琦绚的母亲叶玉婷（40岁，教师）受访时说，他们一家四口曾在疫情前到泰国一家孤儿院捐款，也捐出玩具及文具，这样做除了能把爱分享给别人，也能让自己的孩子培养同理心。

“新加坡的小孩都很幸福，但我们想让女儿知道社会上其实还有很多需要帮助的人。只要我们有能力做到，就一定要帮，这样社会才能更繁荣且和平。”

第二期征文送票活动 六位得奖者：

●通过邮寄和电邮参赛：

Cen Zewei XXXX910D

Martin Xie Chao XXXX337F

林琦绚 XXXX589F

王秀珠 Ong Siew Choo XXXX382G

Hong Meixiang XXXX034D

李卓琳 XXXX399I

第二期得奖名单

第二期国庆有奖问答送礼游戏得奖名单如下，得奖者会接获电邮通知，告知如何领取国庆礼包和限量版国庆吉祥物绒毛玩具。

Kim Hong

Lau Thian Chai

Carnation

Kang

Ng Ah Lian

Suh Wen

Hian Ming

Kan

Markus Wee

Ivy Tan

回答问题赢限量版国庆礼物。为回馈订户和注册用户，《联合早报》从7月14日起举办三期国庆有奖问答送礼游戏。答对每期问题，即有机会赢取一份国庆礼包和限量版国庆吉祥物绒毛玩具。马上扫描QR码，参加活动。