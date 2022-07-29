调查：与约三成六台湾民众满意相比 本地人对政府防疫表现满意度超过八成

新加坡迈入与冠病共存阶段后，每日确诊人数曾飙升至超过2万人，防疫政策时紧时松也造成一些不便。尽管如此，一项最新调查显示，本地居民对政府的防疫表现满意度仍高达八成，60岁以上群体的满意度甚至超过90％。

相比之下，台湾虽然在防疫初期交出漂亮的成绩单，但是过去一年当地出现疫苗和检测仪不足的问题，导致人们对相关政策失去信心，也产生不满情绪。有近六成台湾民众不满意政府的防疫表现，而且年纪越大，不满程度越是显著。

《联合早报》与台湾《远见杂志》今年5月至7月合作进行《2022世代价值观》调查，通过网络问卷方式进行，两地都有超过1000个居民参与。

为俄乌战争解套 国人看好中国 台湾人认定美国

调查发现，新台两地民众都认为俄罗斯是俄乌战争的罪魁祸首，最有可能结束这场战事的也是俄乌两国。不过，如果有第三方介入调停，本地民众认为中国大陆最有能力充当“解铃人”（15.4％），台湾民众虽然有15.9％也这么认为，但有更多人看好美国（23.3％）。

至于新台两地民众最重视的课题，“民生与经济”和“医疗”都占前两位，排在第四的也同样是“国际局势”。排第三的有出入，在新加坡是“住房”，在台湾则是“教育”。两地30岁以下的群体当中，都有近四成重视国际形势，高于整体的平均值，颠覆了“年轻一代不关心天下大事”的既定印象。

全球目前共同面对物价上涨的问题，新台两地民众的节流方式略有不同。参与调查的本地居民当中，超过一半会减少购买非日常必需品的开销，但台湾居民比较倾向减少娱乐方面的开销。

两地民众最主要的开源方式都是投资，但是在第二选择方面，有更多本地居民选择打兼职工，台湾民众则有较多倾向于“自我充实提升和进修”。

两地年轻人都偏爱远程工作

疫情改变了人们的工作方式，两地民众都有超过一半更偏向于远程工作，而且越年轻的群体越是支持这个新的工作模式。

这是《联合早报》和《远见》第三次合作进行跨地区调查，两个机构上两次的合作分别是在2015年和2017年。