料吸引2万3000人 中三生明年可再参与五天四夜外展训练

随着安全管理措施放宽，新加坡外展训练中心5月起已逐步恢复活动规模，而五天四夜的外展训练营会在明年1月复办。为了让不同学校与背景的学生能共同体验露营活动，并相互学习，外展训练中心每次也将安排三至四所学校一同进行外展训练。

从明年1月起，中三学生可再次到新加坡外展训练中心参加五天四夜的外展训练营，不同学校的学生也能参加联合活动，这个五天的外展训练预计会吸引到约2万3000名青年。

教育部2016年宣布，从2020年起，所有中三生都必须参加为期五天的外展训练营，以培养韧力和群体协作能力。

由教育部与文化、社区及青年部共同推出的中三学生外展训练营计划去年因冠病疫情影响，从原本五天的外展训练缩短为两天，学生当时只能与同班同学互动，也不能留宿露营。

随着安全管理措施放宽，新加坡外展训练中心（Outward Bound Singapore）5月起逐步恢复活动规模，让同校学生能一起参加活动，学生也可在中心留宿一夜。截至今年7月底，中心已为6000多名来自26所中学的学生举办了13场两天一夜的外展训练营。今年预计有约80所学校的2万多名学生将参加这个活动。

五天外展训练可让学生尝试更多活动掌握新技能

新加坡外展训练中心署长（项目与伙伴关系）埃拉马兰（B. Elamaaran）星期四（7月28日）在乌敏岛的新加坡外展训练中心宣布，五天四夜的外展训练营会在明年1月复办。为了让不同学校与背景的学生能共同体验露营活动，并相互学习，外展训练中心每次也将安排三至四所学校一同进行外展训练。

埃拉马兰说，学生在两天的外展训练中完成的活动只占为期五天课程的30%。“在五天的外展训练中，他们不仅能在中心进行探险活动，还能到不同地点如公园和露营地尝试各类活动，从而掌握更多新技能。不同学校的学生也可以通过一起露营，建立密切的友谊和情感纽带。”

来自胜宝旺中学的171名中三学生于7月27日至28日，在乌敏岛的外展训练中心参加了两天一夜的外展训练营。他们参与的户外探险活动包括在岛上的森林远足、在户外生火煮饭、学习搭建帐篷，以及在海上划充气筏。

沙菲克（31岁，Muhammad Syafiq Tan）是其中一名指导这些学生的外展训练中心指导员。他受访时说，很多学生都期待能参加五天的外展训练营。与两天的活动相比，五天的训练能让学生更好地调整心态，并理解各项活动的要求，从而达到学习目标。

疫情期间鲜少有机会参加户外活动的胜宝旺中学中三生艾莉娜（15岁，Sheryl Airina David）说，外展训练绝对是一次难忘的体验。“通过外展训练营，我有机会尝试很多以前没做过的事，如划充气筏等。我也学到很多生活技能和重要的价值观，这些知识都能运用在日常生活中。”