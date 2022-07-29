离开急诊室当起热线护士

当公众遇到急症但不会危及性命的情况时，可拨电向护士询问该到哪里寻求治疗。但李汶燕坦言，透过电话指导有一定的难度，不像在医院急诊部可以通过目测评估患者的情况有多严重。

生病或跌伤时，应该去全科诊所、紧急护理中心，还是急诊部？这是李汶燕（27岁）每天工作时最常回答的问题。

原本在邱德拔医院研究室担任研究助理的她，选择在冠病疫情初期转行成为护士，而且一入行就被派到急诊部工作两年。

上个月，她接到“新任务”，与另六名护士负责接听兀兰医疗集团的护士问诊热线（NurseFirst）。

当公众遇到属于急症但不会危及性命的情况时，可拨电向护士询问应该到哪里寻求治疗。

热线自今年2月初开放至今，接到超过1400通求助电话。

李汶燕说，今年2月奥密克戎BA.2变种毒株引发新一波疫情时，每天有多达80通电话，但在一般情况下，平均每天会接到约10通电话。

根据她的个人经验，约两三成是紧急情况。“例如年长者骑脚踏车跌倒，撞伤头部或胸口疼痛，我们会建议去急诊部。

但我发现老人家不喜欢去医院，也怕挂急诊，因为等候时间很长。”

遇到拨电者急得语无伦次，李汶燕还要先安抚他们的情绪，请他们冷静地说明情况。

“一些母亲因为孩子生病或跌倒而拨电求助，边说边哭。问她们问题，她们也听不进去。”

李汶燕坦言，要透过电话一步步指导对方，有一定的难度，不像在医院急诊部可以通过目测评估患者的情况有多严重。

此外，她还得一心多用，在聆听对方的同时，参考电脑屏幕上不同病症的应对程序，进行提问和评估。过去两年在急诊部累积的经验，就能派上用场。

李汶燕举例，若患者疑似中风，她会先指导家属帮患者移动身体，避免在口吐白沫时咬伤舌头，再帮他们呼叫救护车。

每天对着电话，李汶燕难免会想念与患者面对面接触。“如果有机会，我也想尝试社区护理，向年长者宣导健康信息。”