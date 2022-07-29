假称行李箱损坏 妇女四年骗保险逾万元

四年内骗六家保险公司超过1万4000元的旅游保险赔偿，30岁妇女星期五（7月29日）早上被判坐牢五个月。

被告萨利哈（30岁）面对20项欺诈罪，星期五承认其中六项，余项交由法官下判时一并考量。

被告与两个姐妹和母亲于2016年计划一同到马来西亚吉隆坡旅行，她为家人和自己都买了旅游保险。当时，被告家人的一个旅行箱（价值约200元）在吉隆坡机场被弄坏，想起曾在没有收据的情况下把价格拉高并索赔成功。

上网搜到染上污渍的LV行李箱和单据

于是，被告在家人不知情的情况下，上网找到一个染上污渍的LV名牌行李箱，以及购买单据，以姐姐的名义向保险公司索赔，并获得300元赔偿。

被告也以同样的方式，用自己以及其他家人的名义索赔，又成功得到1450元。

食髓知味，被告每次出国都会为一家人购买旅游保险，只为了骗取保险赔偿。

在日本警局报假案

被告2016年到日本旅行时，不小心弄丢了钱包和手机，为成功索赔，她甚至到日本警局报假案，称东西被偷，以便向保险公司索赔。

被告在2016年3月12日到2019年9月3日之间，20次向保险公司索赔，其中17次成功索赔共1万4373元。

受害的保险公司共有6家，他们后来发现被告的索赔申请可疑，经内部调查后决定报警。

完整报道，请翻阅2022年7月29日的《新明日报》。