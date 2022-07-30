总就业人数第二季度增6万4400人 本地雇员多能找到技术含量高工作

总就业人数较大比率的增长来自非居民，他们主要是集中在建筑和制造业，人力部预计未来几个月里，非居民就业率会持续强劲增长，但居民就业率增长在失业情况改善后，预计就会相对更低。

本地劳动市场持续复苏，随着更多非居民雇员回流，第二季度的总劳动队伍提速增加，有多6万4400人加入职场。居民就业人口也稳健增加，增长主要集中在资讯通信业、专业服务和金融服务领域，显示本地雇员多能找到技术含量高的工作。

人力部星期五（7月29日）发布的《2022年第二季劳动市场报告》预估数字显示，本地总就业人数（女佣除外）第二季度增幅达1.9%或6万4400人，高于第一季度的1.2%或4万2000人。其中，较大比率的增长来自非居民，他们主要是集中在建筑和制造业，这也是新加坡居民占比较低的两个行业。随着本地4月起大幅放宽边境限制，这些领域的雇主大力招聘以填补之前人员的流失，并满足上升的需求。

人力部预计未来几个月里，非居民就业率会持续强劲增长，但居民就业率增长在失业情况改善后，预计就会相对更低。

本地失业率自2020年10月达到顶峰以来，一直呈下降趋势。在劳动市场紧缩及职位空缺数量创下历史新高之际，失业率在2022年2月达到冠病疫情前的水平后，保持稳定。6月的总体失业率为2.1%，居民失业率为2.9%，公民失业率则为3.1%。

裁员人数创历史新低

第二季度的裁员人数也创下历史新低，即1000人。人力部指出，业务重组还是裁员的首要原因，与最近几个季度的情况一样。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙星期五走访Aux媒体集团后指出，贸工部今年5月将经济增长预测维持在3%至5%，增长可能在预测范围的下半部分。除非出现任何意外外部冲击，否则劳动市场可能在今年下半年继续复苏。然而，全球经济的不明朗或会拖累我国经济的复苏步伐。强劲的通胀压力、俄乌冲突，以及冠病疫情在中国等主要经济体卷土重来等全球逆风，都可能抑制需求。

“我呼吁雇主们保持韧性、坚持转型，继续确保非居民劳动队伍多元，强化新加坡核心，改造工作和推行灵活工作安排。”

陈诗龙过后接受《海峡时报》网络节目The Big Story访问时说，在通胀飙升之际，工人要求更高薪资在所难免，本地公司须找到其他竞争方式。他说：“如果企业唯一的模式是依赖低成本劳动力，那它不是一个可持续的模式。”

针对不少海外科技企业近来掀起裁员潮，陈诗龙回答《联合早报》提问时指出，当局正密切关注局势，但持乐观态度，将这一形势视为吸纳人才、加强新加坡核心的机会。

学者：没迹象显示企业对数码服务和技术需求骤降

新跃社科大学商学院副教授特斯拉博士则认为，目前评估数码经济放缓或金融科技业陷入寒冬为时尚早，几乎没有迹象显示企业对数码服务和技术的需求正急剧下降。他说，尽管如今的创业空间更困难，但劳动市场数据仍表明，市场仍需要技能高的工人，他预计人力可能更多地重新分配给规模较小、知名度较低的公司，而这在一定程度上也会影响就业前景。

星展集团高级经济师谢光威受访时说，投资者正重新调整对科技行业的估值，就业前景可能受影响。他建议本地信息通信和技术（ICT）企业保持灵活的商业模式、实施审慎的预算编制，并积极应对新机遇。