卫生部留住护士 今明两年再颁奖金

卫生部长王乙康指出，冠病疫情加剧全球对医护人员的需求，要确保我国医疗领域能继续吸引人才，薪金和工作环境是两大决定因素。

为吸引和挽留护理人才，卫生部今年和明年将再次为护士颁发奖金，详情将在8月1日的护士节公布。

卫生部长王乙康星期五（7月29日）在卫生部控股的医疗奖学金颁奖典礼上说，冠病疫情仍在持续，负担主要落在护士身上。“我认为他们应该获得多一笔奖励，或挽留奖金（retention payment）。”

王乙康强调，在后冠病世界，人口老龄化将是我国面对的长期挑战，从急症到社区护理都需要更多医疗人力。

与此同时，冠病疫情也加剧全球对医护人员的需求。王乙康说，其他国家知道我国医护人员训练有素，将我国视为具吸引力的人力来源，因此我国必须留意医疗人力的国际竞争，不断扩大护理队伍的规模、能力和素质。

他指出，要确保我国医疗领域能继续吸引人才，薪金和工作环境是两大决定因素。

薪金方面，卫生部去年和今年7月分阶段调高公共医疗领域护士的基本月薪，并在去年和前年分别颁发冠病医疗护理奖励金以及特别花红。

卫生部也致力于打造支持医护人员的工作环境，例如简化不必要的行政工作，以及善用科技改善护士的工作。

今年颁发120份医疗奖学金

负责招聘医护人才的卫生部控股今年颁发120份医疗奖学金，比去年的164份少了近三成，但王乙康强调，仍有许多年轻新加坡人有兴趣加入医疗领域。

“我国必须继续吸引年轻人才加入护理行业，并培训他们成为专业医护人员。”

南洋理工学院和义安理工学院护理系每年共录取约1400名学生，工艺教育学院则提供近500个学额。

新加坡国立大学和新加坡理工大学护理系录取的400名至500名学生，主要是A水准和理工学院毕业生；每年也有100人至200人通过转业计划加入护理行业。不过，王乙康估计，每届毕业生只有5％投身护理领域。

他提醒，新加坡作为小国，要培训本地护士应付日益增长的医疗需求，有一定限度，因此我国必须继续招募外籍护士，并鼓励他们在新加坡发展事业。