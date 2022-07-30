首次在乌节路与植物园两处举行 花园节四年后复办五彩花海世界重现

第八届新加坡花园节由国家公园局主办，位于乌节路一带的活动从星期六起至8月7日举行。在新加坡植物园举行的系列活动同日登场，进行至8月9日。

时隔四年，本地人熟悉的新加坡花园节回来了，即日起再次带领大家进入五彩缤纷的花海世界。今年盛会首次分两个场地举行，在花艺设计师巧手下，乌节路也变身绿色走廊。

第八届新加坡花园节（Singapore Garden Festival，简称SGF）由国家公园局主办，位于乌节路一带的活动从星期六（7月30日）起至8月7日举行。在新加坡植物园举行的系列活动同时登场，进行至8月9日。

王瑞杰：希望启发更多人欣赏园艺

原为两年一度的新加坡花园节自2006年开始举行，是本区域规模最大的花园盛会，但2020年因冠病疫情停办。

配合花园节今年复办，国家公园局主办了系列活动，包括吸引来自英国、澳大利亚、法国等园艺设计师参赛的园林景观设计大赛。

两名本地园艺设计师翁仰浩与翁卓熙以作品“乌节之桥”（The Orchard Bridge）脱颖而出，夺得包括金奖在内的三大奖项。叔侄俩在7月29日（星期五）晚上举行的新加坡花园节颁奖典礼上，从主宾副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰手中接过荣誉。

王瑞杰在致辞时指出，今年花园节创下数个“第一”的纪录：除了第一次分两个场地举行，新加坡植物园也是我国第一个列入联合国教科文组织（UNESCO）的世界文化遗产。

“通过在这两个地点举办花园节，我们希望活动更便利大家，并启发更多人欣赏园艺。”

周五的典礼也颁发社区花园蔬果比赛奖项，29岁法律顾问戴可惠勇夺公开组首奖和第三奖。她在疫情暴发后爱上蔬果种植，亲手栽种的西葫芦和甜椒因外型、色泽出众，获得评审青睐。

今年花园节另一亮点是公开给所有花艺爱好者参赛的花艺设计比赛，业余创作者、崭露头角的花艺师和花艺爱好者将齐聚一堂，根据各种主题现场创作插花。

公众可浏览https://sgf.nparks.gov.sg/网站了解各活动详情。