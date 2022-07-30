女佣掌掴杯敲头 虐101岁失智嬷

101岁失智阿嬷被女佣照顾了五年，孙女今年在阿嬷家安装电眼，当天就拍到女佣半小时内两度对阿嬷施虐，先掌掴，后强喂水，喂完再用杯子敲她的头。

被告乃莎（48岁）来自印度尼西亚，她被控两项蓄意伤人罪，昨天（7月29日）被判监八周。受害者是她的101岁女雇主。

案情披露，女佣从2017年开始照顾老雇主，负责她的饮食起居，为她冲凉、穿衣和喂食等。

根据心理卫生学院于2019年提供的评估报告，老雇主首次于2016年被诊断患有失智症，几年下来，她的病情每况愈下，记忆力极差，已经认不出家人，日常生活完全依靠女佣。

今年4月26日，老雇主的孙女在家中安装电眼，晚上查看时，才发现阿嬷被女佣虐待，立刻到警察中心报案。

根据庭上播放的电眼画面，事发当天傍晚6时08分，女佣坐在沙发上喂老雇主吃饭时，突然左手绕过老雇主身后，扣住对方的左肩膀，接着就用右手打了对方左脸颊一巴掌。

打完后，老雇主因为痛，还伸手摸了摸脸颊。

约半小时后，女佣为老雇主喝水时，先用左手抓紧对方大腿上的双手，不让她反抗，再强迫她喝下杯子里的水。

据观察，老雇主期间试图举起双手，但被压制动不了。

喝完水后，女佣拿杯子敲打了老雇主的额头，才放开对方的双手，老雇主这时举起手扶额，还摸了摸被打痛的部位。

完整报道，请翻阅2022年7月30日的《新明日报》。