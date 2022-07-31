族群与宗教互信圈更名再出发 “和谐圈”将四管齐下 深化种族宗教课题对话

文社青部与工作小组将从更新项目、招募更多元背景的成员、提升技能和扩大触角四方面着手，确保族群与宗教和谐圈的内容与时俱进。这将有助应对新趋势和挑战，并为“新加坡携手前进运动”做出贡献，加强社会契约。

成立了20年的族群与宗教互信圈更名再出发，准备在下来两三年内更新宣导计划，包括更定期地举办更具影响力的活动，吸引更多女性和青年加入等，以扩大和加深我国对种族与宗教课题的对话，更好地应对可威胁社会结构的新挑战。

更新后的计划也将为我国第四代领导团队推动的新加坡携手前进运动（Forward Singapore）做出贡献，让社区团结起来，加强凝聚力和社会契约。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期六（7月30日）在族群与宗教互信圈（Inter-Racial and Religious Confidence Circles，简称IRCC）的20周年庆祝活动上致辞时宣布，IRCC将重塑改名为族群与宗教和谐圈（Racial and Religious Harmony Circle，简称和谐圈），以更好地反映它促进种族与宗教和谐的更广泛任务，并继续保留它建立信任和善意的宗旨。

由28人组成的IRCC咨询与维新工作组在今年3月成立，并在三个月内举办了六场会议检讨IRCC的工作，也向文社青部提呈了建议。

唐振辉说，文社青部下来将与工作小组从四大方面——更新项目、招募更多元背景的成员、提升技能和扩大触角着手，确保和谐圈的内容与时俱进。这将有助应对各种新趋势和挑战，如日益多元化的社会、不断变化的社会态度、复杂的安全威胁，以及新科技和社交媒体的兴起。

其中，双方将指定一套适用于各个和谐圈的活动和项目，并更定期地举办更具影响力的活动，如跨信仰学习之旅和对话会等，进一步促进社群之间的交流和协作。

除了庆祝7月21日的种族和谐日，今后每年的7月将定为种族与宗教和谐月，和谐圈会在这期间举办系列庆祝种族和谐的活动。

为更好地反映不同年龄、性别和群体所需，和谐圈下来除了广邀区内所有宗教组织加入，也将招募更多青年和女性加入，为领导更新奠定基础。

和谐圈也计划为成员推出强制性的系统化培训，提升他们的知识与技能，包括对不同宗教的认识、懂得破解偏见和成见，以及领导能力和数码媒体技能等。

一些计划将从8月起试行，并在下来两三年内扩大到所有的和谐圈。

吴作栋：与互信相比 和谐是更高标杆

IRCC的概念是由时任总理吴作栋于2002年提出的，他当年因担心美国发生九一一恐怖袭击事件后，新加坡的社会凝聚力会受到冲击，因而指示人民协会在民间设立这个机制。

如今，我国共有91个IRCC，触角伸入所有选区，成员超过1500名，每年平均举办超过250场活动。

吴作栋星期六也出席了IRCC的20周年庆。他致辞时表示，乐见IRCC的更新。“对比互信，和谐是更高的标杆。当年我们要建立互信，如今我们要朝和谐迈进。”

他指出，要达到真正的和谐，首先要保留和扩大社会的共享空间；第二要防范宗教极端主义、隔离主义行为和仇恨言论；第三是促进不同社群之间的日常交流。

“只有做到这些，我们才能自由地以朋友、邻居和新加坡同胞身份相互交流。”