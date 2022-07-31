尚穆根：政府探讨377A条文去留 也须保障现有婚姻合法性

政府正在探讨如何处置约束男男性行为的刑事法典第377A节条文，也在考虑怎么保障婚姻现有的法律地位，防止任何人入禀法院挑战婚姻的合法性。

内政部长兼律政部长尚穆根星期六（7月30日）出席社区活动后，在慈济人文青年中心受访时，回应有关第377A节条文去留问题的讨论。他说，政府广泛咨询各群体的意见，包括宗教领袖、基层领袖和来自不同背景的新加坡人，以及同性恋、双性恋与跨性别者等。许多人都同意男人不应该因与另一个男人发生性行为而坐牢，这不应构成犯罪。

“但与此同时，多数人不希望男男性行为的除罪化会带来其他重大改变。特别是，多数与我们交谈的人都希望能保留对婚姻现有的立场，即在法律上把婚姻定义为男女的结合。人们不想改变这个现状，也不想看到目前各种以这个婚姻定义为依据的政策有任何改变。”

尚穆根说，政府明白这个观点，并正考虑要怎么取得平衡。

他指出，必须处理的问题有两个，一是如何处置第377A节条文；二是怎么保障婚姻现有的法律地位，不让它像第377A节条文那样，在法庭上受到挑战。因为这些事应该在国会上讨论，由国会而不是法庭决定。

第377A节条文规定，无论是在公共或私人场合，男性与同性进行严重猥亵行为皆属违法，可被判监禁最长两年。政府长期以来采取的做法是，保留第377A节条文，但不主动执法。

今年3月，尚穆根在国会上针对这项条文发表看法。他提到，我国社会对同性恋的态度已逐渐转变，相关政策须跟得上观念改变，政府在斟酌最佳做法。

尚穆根呼吁放开心胸 避免极端立场撕裂社会

上周六（7月23日）举行的“保护新加坡市民大会”（Protect Singapore Townhall）再次引发了支持和反对废除第377A节条文阵营之间的拉锯。大会主办者主张保留条文，有人报警举报这场活动，警方评估后觉得事情未涉及刑事犯罪。

针对这起事件，尚穆根拿上月举行的“粉红点”（Pink Dot）作比较说，当时参与者也发表许多言论和呼吁人们做出行动。相同的，保护新加坡市民大会的主办者是在行使他们的权利。

粉红点是声援本地同性恋、双性恋与跨性别者权益的年度集会。

尚穆根认为，两派人都希望人们可以听见他们的声音，预计未来还会发生更多类似情况。“如果一方使劲推，另一方就会反击。我们在许多国家都看到这种情况。我们是个小地方，如果事情发生在新加坡，这些裂痕会撕裂我们的社会结构，造成很多伤害。这也是为什么政府一直以来提倡适可而止，小心行事，不要鼓吹可能伤害社会的立场。”

他呼吁大家抱持开放的心态和胸怀，避免推动极端的立场和诉求，为了新加坡，试着以冷静的方式处理分歧。