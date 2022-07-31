赶制护照应付“海啸”般需求 移民局加派三倍人手24小时轮班

疫情前移民局原本每天制成约2000本护照，每月约6万本。人手壮大后，当局现在每天可完成约6500本护照，每月约19万5000本，约为疫情前的三倍。

为应付边境开放后激增的护照申请，移民与关卡局从其他部门调派多三倍人手到护照部门“救急”，部门从原本约100人增加到约400人，还轮班24小时赶制护照。当局预计年底申请护照的等候时间可恢复正常。

疫情前移民局原本每天能完成约2000本护照，每月约6万本。人手壮大后，当局现在每天可完成约6500本护照，每月约19万5000本，约为疫情前的三倍。

随着冠病措施逐渐放宽，新加坡的护照申请自3月起激增，平均每天有7000份申请，最高峰时甚至每天达1万4000份。6月学校假期结束后，7月的护照申请量略有减少，平均每天约4500份。

移民与关卡局公民服务中心司长蔡天来高级助理总监接受《联合早报》访问时说，当局为了应对剧增的护照申请，采取不少措施来提高完成护照的效率。

当局从其他部门调派近300人支援护照部门，比疫情前增加多三倍的人手，协助处理护照相关的日常运作。这些新派来的人员平均要接受两周的培训，以掌握所有工作流程。

另外，自6月1日起护照部门人员都重新分配到早中晚班，整个部门24小时运作，以提高完成护照的效率。

蔡天来形容，这波激增的护照需求如同“海啸”，这段期间对护照部门来说是艰难时期，原有的人员在“新人”加入时，得安排时间训练他们，同时又必须确保完成当天的工作。

“因此，他们在这期间常常加班，或在休假日和周末回来上班，尤其是当时回教同事正逢斋戒月，尤为辛苦。”

线上申请程序 省下管控人流人手

除了调整部门的内部运作，当局也和新加坡邮政合作，可领取护照的邮局从本月起增至29个。相比疫情前每天有1000本护照送往新邮政分行，目前每天的数量约4000本，即超过半数的申请者选择在新邮政分行领取护照。

另外，当局从上月13日起禁止公众到移民局大厦要求加速办理护照或查询申请情况，公众只能上网这么做。蔡天来说，把申请程序转到线上可以省下管控人流和队伍等工作，让护照部门更专注于完成护照的各个程序。

蔡天来说，虽然护照申请量剧增，但当局不能因此简化任何程序。

“移民局必须确保护照的质量达到国际标准，让国人在国外能顺利通关，并且维持新加坡护照在国际的声誉。”

移民局的其他部门也缩减各自的办公空间，让护照部门的人员有更大空间处理护照的申请，以及增设领取护照的柜台。

蔡天来指出，要在短时间内重新部署，并不容易。“我们会继续根据情况检讨我们的措施，预计今年底一切就可恢复正常。”

蔡天来也感谢公众的谅解，并提醒公众，在网上预约了领取护照的时间后，准时到预约地点领取护照。

从收到申请到交付护照程序

①检查申请者提交的照片和文件

②核查申请者是否符合申请护照的资格

③批准申请后使用机器打印护照，把芯片植入护照内

④打印护照后进行品质检查，确保资料正确及能被机器读取

⑤依照申请者领取护照的时间和地点进行分类

⑥申请者领取护照前，须进行最后的身份核实并登记指纹

借调者女儿庆生迟到 还有人工作婚礼两头忙

为赶工加班，错过女儿两岁生日切蛋糕仪式，从移民与关卡局海岸指挥部转调到护照部门增援的阿斯里虽心生愧疚，但坚信团队合作才能尽快完成工作。

36岁的阿斯里（Muhammad Asri）稽查长6月借调到护照部门时，必须在短时间内适应工作环境，掌握所有与制作护照相关的程序。

他受访时说，护照部门内分成几个小组负责不同程序，虽然要快速适应工作节奏和熟悉所有工作并不容易，但这是个很好的学习机会。当时，许多公众到移民局大厦排起长龙，护照部门的人员得常常加班。

阿斯里透露，在两岁女儿生日当天，他就因为加班而迟到约两小时，错过了切蛋糕仪式，为此感到愧疚。“身为父亲，我当然不想缺席女儿的任何时刻，但整个部门是一个团队，大家一起合作才能尽快完成工作，幸好妻子能够谅解。”

29岁的刘怡辉督察是另一名自愿借调人员，他原本在机场指挥部任职。

他转调护照部门时恰巧在筹备婚礼，间中许多传统仪式都因为他的工作而改期，所幸婚礼最后还是在7月顺利进行。

他说：“在加入之前，我曾与未婚妻商量，她很支持我，也认为不该错过这次机会。因此，我们在筹备婚礼时尽量用省时的方式，如上网购买所需物品，选择送货上门，以减少到处奔走购买物品的时间。”

虽然在护照部门的工作不易，但两人都说，能够协助公众解决问题，是件令人开心和满足的事。

刘怡辉说，曾有一名60来岁男子因亲戚在马来西亚砂拉越意外离世，着急地来到移民局，出示相关证明要求紧急办理护照。

“我很庆幸最后可以帮助这名男子顺利赶上预订的班机，飞往砂拉越。”

公众写信致谢备受鼓舞

阿斯里则曾协助一名男子赶回新山与卧病在床的母亲见面。

他说：“他让我看他母亲卧病在床的照片时，让我想起自己许久未见的祖母，想要帮助他尽快领取护照。”

两人也透露，不少公众会特地写信给护照部门表达感谢，让他们备受鼓舞，感到一切付出都是值得的。