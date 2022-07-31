曾六次参与国庆庆典幕后工作 男子今年当观众捕捉战机雄风

摄影爱好者黄世权和妻子星期六（7月30日）下午不到4时就抵达滨海湾浮动舞台，找到靠近舞台中央黄色区域的座位，与大约2万5000名公众一起，现场观看国庆庆典第二场预演。

演出开始前，主持人带领观众同唱今年的国庆主题歌，大家纷纷挥舞手中的国旗。黄世权（50岁，特别学校教师）举起手中的单反相机，按下快门，记录下这一幕。

黄世权以前在国家环境局工作，曾六次在国庆庆典中负责现场的环境卫生，包括确保有足够的垃圾桶，以及垃圾桶没有塞到爆满的情况等。

这次从幕后工作人员转为现场观众，他受访时说：“今年我很欣慰，能在现场享受这场庆典，因为我知道有来自多个机构的工作人员在幕后付出，确保现场是安全、整洁的——我自己也曾是他们的一员。”

黄世权最感兴趣的是F-16战斗机的飞行表演环节，“得知新加坡将引进F-35战斗机让我很振奋，希望F-35战斗机参加未来的国庆庆典飞行表演时，我有机会再次到现场观看。”

两架F-16战斗机展现双机高速转弯及直线向上冲刺（Dual High G and vertical climb）飞行特技，观众纷纷用手机记录下这一精彩瞬间。（谢智扬摄）

与儿子一起观看预演的白佳桦（36岁）则对全民防卫展示中亮相的各式新加坡武装部队装备印象深刻。她希望借此让儿子从小就对警察部队、武装部队有所认识。

国会议长陈川仁是第二场预演的检阅嘉宾，由他检阅仪仗队。他也在个人面簿进行了三次直播，与网民分享现场的气氛。

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