课文改编成歌唱出游子情怀 莱中女生凭《思念很长》“新空下”摘冠

首次参赛并尝试音乐创作的陈萱恩说，疫情期间许多人无法与家人团聚，因此希望用这首歌表达他们思念家人的心情。

“天上的星星很多很亮，它们闪着泪光不说话。告诉我为什么全世界病了？时间能倒回去吗？思念很长，比回家的路还长；时间很短，不够我想你，那么短......”

这首由莱佛士女中中一学生陈萱恩（13岁）创作的歌曲《思念很长》，灵感来自一篇出自本地作家周德成之手的中一高级华文课文《团圆饭》，融入游子在冠病疫情下的思乡之情，一举夺得今年“新空下”创作组（创意）冠军。

首次参赛并尝试音乐创作的陈萱恩说，疫情期间许多人无法与家人团聚，因此希望用这首歌表达他们思念家人的心情。

致力推广本地新谣创作的“新空下”新谣歌唱及创作比赛两年后回归现场表演，大决赛和颁奖典礼星期六（7月30日）在新加坡华族文化中心举行。

今年的比赛分为歌唱组（独唱、合唱）、创作组（公开、创意），以及歌曲填词组五个组别，共有33个奖项，50多名学生获奖。

来自德义中学的“德义师生组”在今年首次让师生共同参赛的歌唱组（合唱）项目中荣获优胜奖。

由华文教师郭蓁（37岁）与中一学生聂俪如（13岁）、郭思琪（13岁）和郑年涵（13岁）组成的团队，同台演唱2021年“新空下”的获奖歌曲《校园笔记》。

郑年涵谈到参赛的收获时说：“比赛让我学会更多华文词汇，对华文也更感兴趣。”

郭蓁说，作为老师很开心可以看到学生从开始到决赛一路走来的进步和成长，学生们也期待未来可以继续参加其他项目的比赛。

今年反应热烈的歌曲填词组别迎来两倍于去年的参赛作品。来自安德逊实龙岗初级学院的邓未希（18岁）和苏利心（17岁）以一首与填词主题同名的作品《畅想未来》，在今年60多份参赛作品中脱颖而出，勇夺冠军。

比赛所提供的曲子由本地资深音乐人梁定江创作。邓未希（18岁）说：“我们在听完旋律后觉得很有力量，填词时也互相提供灵感，共同完成了这首表达少年炙热之心和对未来憧憬的歌曲。”

连续第二年参赛的新加坡艺术学院学生叶芷彤（18岁），在今年竞争激烈的歌唱组（独唱）组别中以歌曲《梦在远方，心系着家》，凭借出色的音色和台风，拿下这个组别的冠军。

“我从其他参赛者身上学到许多，也得到与大家互相切磋的机会。今年有现场观众，让我在表演时可以与他们互动，也能调动起我表演时的情感。”

除了选手们在舞台上的精彩表演，评审之一、本地歌手董姿彦也在现场演唱新谣歌曲《恋之憩》。

活动主宾、教育部兼人力部政务部长颜晓芳也与歌唱组（独唱）的入围学生们共同演唱比赛主题曲《新空下》。

“新空下”新谣歌唱及创作比赛由推广华文学习委员会、《联合早报》、弹唱人制作室和裕廊先驱初级学院联合举办。

也是推广华文学习委员会主席的颜晓芳致辞时说，很欣慰看到学生将对新谣的热忱在舞台上表达出来，也希望比赛能激发学生更爱华文。

点击此处重温今年“新空下”大决赛的精彩演出。