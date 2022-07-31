37名义工助八旬妇打扫垃圾屋

四房式单位成垃圾屋堆满杂物，连行走都困难，房间内遍布臭虫、蜘蛛网；公益机构借助37人之力，星期天（7月31日）早上帮80岁老妇打扫房子，助改善原本的生活环境。

这名80岁的老妇原本是一个商铺小贩，与妹妹和妹妹的40岁女儿相依为命，三人住在一间四房式组屋30多年，如今靠存款维持生活。

老妇因为年纪太大，加上妹妹和外甥女都有病痛，房子的三个房间和客厅逐渐堆满杂物。老妇的妹妹如今住院，老妇和外甥女则分别住在房间和客厅。

义工花一年半时间 数次拜访才说服老人

众弘福利协会后事服务社工孙先生（38岁）在接触到老妇后，花了一年半的时间数次拜访才说服她接受义工们的帮助，让义工来打扫卫生。

“老妇是我们协会的会员，因此义工定期会给老妇配送餐食，才发现老妇的房子堆满杂物。担心老妇行走不便会出意外，加上杂物堆积或引起火患，我们便设法说服她接受帮助。”

义工：尊重老人的想法 不能随便丢掉物品

他说，帮助老人打扫屋子首先得与他们多沟通，经过他们的同意，要尊重他们的想法，不能以自己的意愿随便丢掉他们的物品。

为老人清理房间是个大工程，众弘除了请来自己的职员、义工帮忙打扫，也让义工呼朋唤友来协助。

因为房间里有不少臭虫、蜘蛛等，37名义工星期天早上身着防护服，分组为老人清理房间、客厅和厨房等，他们一一与老人沟通能够丢弃的物品，并将剩下的物品进行分类整理和清洁。

完整报道，请翻阅2021年7月31日的《新明日报》。