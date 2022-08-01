分三次领特别奖励 逾2.5万护士将获1.7至2.1个月奖金

卫生部宣布，特别奖励配套将以护士今年12月1日的基本薪金为标准，今年12月先发放相当于半个月薪金的定期特别奖励金。其余相当于1.2至1.6个月薪金的加强版护士特别奖励金，则将在2023年3月和9月，分两次发放给继续在这些机构任职的护士。

本地超过2万5000名公共医疗集团和社区护理机构的护士将获得2022年护士特别奖励金，奖金金额相当于他们基本薪金的1.7个月至2.1个月。

本地三大公共医疗集团的护士将在挽留奖金（retention payment）计划下，获得这一笔奖金，另外2600名在公共社区护理机构服务的护士也会享有同样的配套。

配合8月1日护士节，卫生部于星期天（7月31日）傍晚宣布，特别奖励配套将以护士今年12月1日的基本薪金为标准，今年12月先发放相当于半个月薪金的定期（regular）特别奖励金。

其余相当于1.2至1.6个月薪金的加强版（enhanced）护士特别奖励金，则将在2023年3月和9月，分两次发放给继续在这些机构任职的护士。

卫生部长王乙康星期天在面簿上做出上述宣布时也说：“冠病疫情和日常运作的工作量持续加重护士的负担，我们非常感谢护士的巨大贡献，尤其是在这场旷日持久的大流行中。这是笔吸引和挽留护理人才的重要特别奖励金，我们要尽一切所能支持他们。”

王乙康星期五（7月29日）在卫生部控股的医疗奖学金颁奖典礼上，透露了再次为护士颁发奖金，以吸引和挽留护理人才的打算。卫生部昨天傍晚公布计划详情。

卫生部也指出，随着人口老龄化，对医疗服务和人力的需求也会持续增加。卫生部致力于建立以本地人为核心的护理团队，以满足未来需求，包括提高行业的吸引力，以及扩大应届毕业生和中途转业者的培训管道。

受访护士：或有助挽留及吸引人才

去年和今年7月，卫生部已分阶段调高公共医疗领域护士的基本月薪，调整幅度介于5％至14％，以继续吸引和挽留人才，提高市场竞争力。

卫生部也说，公共医疗集团会通知护士们更多有关特别奖励金的细节，护联中心（AIC）也会与公共社区护理机构跟进，提供为这个领域拨款的详情。

针对这项新宣布，亚历山大医院护士长李桂香（45岁）说：“我希望特别奖励金能提高公众对护士所扮演角色的认识，同时鼓励护士继续探索护理专业的价值。我希望护士们都坚定信念，继续为民众的健康做出有意义的贡献。”

另一名不愿具名的护士坦言，公共部门一般在7月和12月，定期发放花红；特别奖励金发放的时间分别在明年3月和9月，战略上或有助挽留一些护士。

她说：“通常一些同事会选择在7月或12月之后跳槽或离职，在这之前的几个月另外再发放奖励金，或许能改变他们的想法。另外一个好处是希望这笔奖金能吸引更多本地人加入护理行业，包括加入职业转换计划或是让离职者回流。”