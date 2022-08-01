印太行启程 佩洛西今明访新会见 哈莉玛总统和李总理

（华盛顿综合电）美国众议院议长办公室星期天（7月31日）公布议长佩洛西亚洲行行程，包括新加坡、马来西亚、韩国和日本。她周一和周二访问新加坡，同哈莉玛总统和李显龙总理会面。

佩洛西办公室发布的声明说：“今天，我们的国会代表团前往印太地区，重申美国对印太地区盟国和朋友坚定的承诺。代表团将在新加坡、马来西亚、韩国和日本举行高级别会议，讨论如何推进我们的共同利益与价值观，包括和平与安全、经济增长与贸易、冠病大流行、气候危机、人权和民主治理等。”

佩洛西指出，在美国总统拜登有力领导下，美国致力于在印太地区展开明智的战略接触，并了解到这个地区的自由与繁荣对美国与全球繁荣是至关重要的。

此前有报道说，佩洛西可能访问台湾与印度尼西亚，但声明未提及两地。

新加坡是此行第一站。新加坡外交部说，佩洛西率领的代表团定8月1日至2日访问新加坡，他们将会见哈莉玛总统、李显龙总理与多位内阁部长。

这是近年来美国众议院议长首次亲率国会代表团访新。在美国，众议院议长是总统与副总统之后的政坛第三号人物。

随佩洛西出访的都是民主党人，包括众议院外交委员会主席格米克斯（Gregory Meeks）、退伍军人事务委员会主席高野（Mark Takano）、筹款委员会副主席德尔本（Suzan DelBene）、经济与消费者政策小组委员会主席克里希纳穆尔提（Raja Krishnamoorthi），以及外交事务委员会与军事委员会成员安迪·金（Andy Kim）。

新美双边关系密切，两国高层经常互访，今年以来李显龙总理已两度访美，并在二十国集团（G20）峰会场外同拜登会面。

过去一年，新加坡国务资政尚达曼、时任财政部长目前也是副总理的黄循财、国防部长黄永宏、外交部长维文医生、贸工部长颜金勇和通讯及新闻部长杨莉明也先后出访美国。拜登内阁则已有五人访问了新加坡，包括能源部长格兰霍姆、国防部长奥斯汀、贸易代表戴琪、商务部长雷蒙多和副总统哈里斯。