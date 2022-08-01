虽然重回课堂碰到一定的难度，但56岁的曾金兴对接受技能再培训保持开放心态，也相信不断提升知识对自己有益。

中年转换工作岗位，学习和熟悉新的数码技能，曾金兴没有因为碰到挑战而却步，而是激励自己不断寻求进步，跟上时代趋势。

56岁的曾金兴10年前离开他服务了27年的集装箱码头，加入船务业。他目前在永合船务担任营运人员，负责确保各个海事项目顺利运行，包括编排人力和船务，以及向船员说明项目需求，确保他们能有效执行任务。

随着海事相关领域朝数码化转型，曾金兴发现，重复性质高的任务和文书工作减少了。不过，他不担心因自动化被淘汰，反而想通过自己的专业经验，协助公司把一些工作流程数码化，让公司能长远获益。

今年3月，在公司的鼓励下，曾金兴参加了劳动力发展局为海上交通专业人员推出的转业计划（Career Conversion Programme），接受技能再培训。他说，在更了解数码化和它的长远用处后，他能更自信地减少具重复性质的作业程序。“我能用实时数据对船只进行数据分析和预先维修，这有助减少运作中断。根据生成出来的数据，我也能就船只的运作状态和船上人员的情况，更快提供深入报告，更好地满足客户的要求。”

虽然重回课堂碰到一定的难度，但曾金兴对接受技能再培训保持开放心态，也相信不断提升知识对自己有益。

他说，无论到了什么年纪，都得在技能再培训的道路上不断前行。“虽然在舒适区的感觉很好，但这样的想法很危险，因为会停滞不前……技能再培训有时不容易，但绝对不是不可能。在自我改进的道路上把每个弱点转为长处，就能继续前进。”