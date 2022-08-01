地铁经过如地震 店员：日听九小时噪音

地铁每次经过犹如地震，武吉巴督巴士转换站店员申诉，每天承受9小时噪音，导致她有时还算错钱，身心受煎熬。

女店员叶波雅（76岁）说，每次地铁经过，就会发出像地震一样的声响，吵得她心慌意乱，算错钱找给顾客，无法专心工作。

“早晚繁忙时段，地铁经过的频率更高，吵得我头痛。”

她说，她在这里工作近两年，以前没有这个问题，即使有时会吵一点，也还能接受，但现在不知道是不是轨道有问题，从清晨5时半到下午2时半，9个小时一直这样吵，实在受不了。

另一员工阿拉丝（25岁）也表示，周日早上地铁班次较频繁，几乎每两分钟一趟，每次发出的声响都令她担忧地铁是否会突然脱轨。

“我还年轻可以勉强忍受，其他年迈的同事就比较困难了。”

《新明日报》记者走访时，使用了分贝仪测试，从裕廊东朝滨海湾地铁站方向的轨道会在地铁经过时，在长达15秒内持续发出平均82.97至84.55分贝（dB），最高89.6分贝的噪音。每趟列车平均5分钟经过一次。

据早前报道，75分贝以上的噪音对人体有害，85分贝会引起听力损伤。若是暴露在大于85分贝的响度水平并持续8小时或更长时间，则会使听者面临噪声性听力损失的风险。

SMRT：已测音量 属当局接受范围内

SMRT地铁维修高级副总裁吴镇灼受询时说，为了让列车行驶顺畅，以及铁轨更加平滑，定期进行轨道维护工作至关重要。

针对反馈，他说工作人员已进行噪音测量，并确认维持在当局允许的噪音范围内。此外，工作人员也进一步采取额外的轨道维护工作，如打磨铁轨，以进一步降低轨道噪音。

“我们将继续尽最大努力，为乘客提供安全、可靠和顺畅的地铁运行，期望居民能谅解。”

完整报道，请翻阅2022年8月1日的《新明日报》。