包括犯下“合格不留底罪行”者 更多罪犯DNA资料纳入收集范围

内政部发言人答复《联合早报》询问时透露，2017年至2021年警方在犯罪现场收集到的DNA样本当中，有大约六成与现有数据库不匹配，这意味着如果当局进一步扩大数据库，DNA信息在破案时就能发挥更大的作用。

目前警方建立的数据库只获准采集犯下谋杀、强奸和抢劫等重罪者的脱氧核糖核酸、指纹和照片等资料，这些资料都可能成为破案的重要工具，但只采集重犯的资料会限制警方侦破线索不足案件的能力。

为了更好地使用脱氧核糖核酸（DNA）破案，社会及家庭发展部兼内政部政务部长孙雪玲星期一（8月1日）在国会为罪案记录（修正）法案提出一读，将犯下“合格不留底罪行”的人，也纳入资料采集的范围内。

内政部发言人答复《联合早报》询问时透露，2017年至2021年警方在犯罪现场收集到的DNA样本当中，有大约六成与现有数据库不匹配，这意味着如果当局进一步扩大数据库，DNA信息在破案时就能发挥更大的作用。

在同时期因犯下留底罪行被定罪者当中，有大约23％早前曾犯下不留底的较轻罪行。

内政部指出，这些人的DNA可能会成为破案的重要线索，因此收集这些额外数据，以加强警方破案和维护公共安全的能力，是非常重要的。

轻罪者DNA不会被采集

“合格不留底”指的是可判坐牢，而且不能销案处理的罪行，例如滋事打架、蓄意伤人和淫秽行为等。至于涉及非法U转和乱丢垃圾等轻微罪行者，他们的DNA资料不会被采集。

现有的罪案记录法令于1949年制定，授权警方采集犯下留底罪行者的照片、指纹以及犯罪记录，作为查案的辅助工具。法令2002年修订，允许警方建立脱氧核糖核酸数据库，用来比对罪案现场残留的DNA，缩小犯罪嫌疑人的范围。

根据内政部文告，修订后的法案也会对罪案资料的删除做出更具体的规定。经调查后发现与案件无关者，资料会自动删除，仍面对提控或调查的人，资料则会暂时保留。

无罪释放或销案者可向警方申请删除他们的个人资料，但被定罪者会跟过去一样，资料继续保留在警方的数据库，直到他们去世或者年满100岁。

如果案件涉及国家安全，涉案者就算被裁定无罪，内政部长也可以要求当局继续保留那些在防止外来干预（应对措施）法令和内部安全法令下采集的相关个人资料。

DNA也可能用来辨识死者身份、调查死因，和帮助警方识别身份不明或无法自证身份者，以便为这些人提供协助。触犯留底罪行者的DNA资料也有可能提供给外国执法机构协助调查。

内政部强调，目前已经有严格的规定保护当局收集的资料，为了增加问责和透明度，接下来还会立法防止资料遗失、被窜改和非法读取。滥用职权的官员将受到严惩。

国会昨天三读通过公设辩护人法案，星期二（2日）复会时，将对新加坡武装部队和其他事项法案和新加坡共和国宪法（第二修正）法案进行二读。