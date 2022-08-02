与原定所须承担成本相近 收回体育城费用至2035年共计23亿元

政府终止新加坡体育城的公私协议后须支付15亿元给体育城私人有限公司，再加上每年约6800万元的运作成本，收回体育城后至2035年的所有费用共计23亿元。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期一（8月1日）在国会发表部长声明时强调，这些费用加起来后与政府按照原定安排须支付的费用相近，是一项“公平的交易”。

新加坡体育理事会与体育城私人有限公司（Sportshub Pte Ltd，简称SHPL）于2010年签署公共私营合作协议，由SHPL预先支付体育城建筑费用，并管理场地和主办活动。政府则会在2014年至2035年间，每年支付1亿9370万元给SHPL。

不过，政府已决定终止这项安排，由体理会从12月9日正式接管体育城。

这项决定引起不少关注，国会议员共提出25道与体育城相关的口头和书面询问。唐振辉在部长声明中解释政府为何作出这项决定，以及体育城下来的发展计划。

政府终止协议后须支付15亿元给SHPL，包括偿还承建体育城约12亿元的银行贷款，以及按照公开市值计算的3亿元。体育城每年的运作成本则预计为6800万元，这也就是说，政府接管后至2035年须承担超过8亿元的运作成本。

接管后能办更多社区活动 发展成体育和娱乐活动首选场地

唐振辉指出，上述费用加起来后与政府按照原定安排须支付的23亿2000万元相近。“这些都不是政府终止协议须支付的赔偿金，而是我们迟早都要承担的成本。”

不过他也说，政府并非出于财务考量才决定接管体育城，而是好几个因素所致。

首先，虽然我国通过公私协议打造出世界级体育设施，但体育城在促进社区活力这方面做得不够。除了2016年至2019年举行的超级橄榄球联赛，SHPL没能签订其他常年或大型体育赛事合约。

此外，体育城也没有举办全国校际运动会和家庭嘉年华会等活动。唐振辉说，对方追求利润的模式在建设阶段行得通，但不适合现阶段的运作。例如，体理会曾尝试在体育城举办ActiveSG活动，却因这些活动没有收益而受阻挠。

政府接管体育城后就能举办更多社区活动，同时确保这个设施能更好地融入“活力加冷”计划。

“活力加冷”计划的不同资产会由体理会新设立的控股公司负责，这家公司也会创建子公司，专门负责体育城的事务。

另外，政府当初同SHPL合作，是想利用他们的专业经验和人脉，把更多大型活动和赛事带到本地。

不过，随着整个生态系统逐渐成熟，政府就能够自行将体育城发展成体育和娱乐活动的首选场地。

唐振辉最后强调，终止公私协议不是个轻率的决定。“不过在这些因素的驱动下，我们认为是时候了。”