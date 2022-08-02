体理会控股设子公司专注管理体育城

新加坡体育理事会接下来会成立一家控股公司以持有和管理“活力加冷”计划的不同资产，并在这家控股公司下创建一家子公司，专门负责体育城的事务。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期一（8月1日）在国会发表部长声明，回答体育城（Sports Hub）相关的提问时说，这个结构将有助体理会聚焦体育城事务，同时也能探讨如何在更大的“活力加冷”（Kallang Alive）计划下使用这个设施。

他补充，若有必要，上述子公司能以单一、综合实体的方式运作，受益于“活力加冷”系列运动和生活资产的协作和规模经济效益。

新总裁须了解体育城愿景 物色合适国际伙伴

唐振辉也说，体理会有一组人员已做好准备负责体育城的控股公司，全职管理体育城。当中，多名职员曾和体育城私人有限公司共事，从中吸取了经验和技术。

新的体育城公司也为所有体育城私人有限公司的原有职员提供过档的机会，加入新公司。

至于是否已选出带领新团队的合适人选，唐振辉指出，政府还在考虑，但选出来的总裁必须了解体育城的愿景，并成立一支能够实现这个愿景的团队。

新任总裁也必须具备强大的组织能力，而且要物色合适的国际伙伴，将更多国际活动带到体育城。

“最重要的是，这个人也须要懂得如何借助体育城的资产，来实现我们的体育、社会和休闲目标。”