24人跳伞历年最大阵容 女红狮英姿绽放朵朵伞花

我国首位女红狮黄月珍二级准尉说，时隔八年重返浮动舞台让她感到很开心，而让她更高兴的是，红狮跳伞队今年迎来多两位女红狮——黄佩珊三级准尉和黄冬蕊三级准尉。

今年国庆庆典共动员24名红狮跳伞队员参与滨海湾浮动舞台和两个邻里的红狮跳伞表演，为历年最多。队伍也首次有三名女红狮，充分展现巾帼不让须眉的飒爽英姿。

我国首位女红狮黄月珍二级准尉（44岁）会在国庆当天于浮动舞台为公众带来跳伞表演，这是她第四次参与国庆庆典。

黄月珍接受媒体访问时说，时隔八年重返浮动舞台让她感到很开心，而让她更高兴的是，红狮跳伞队今年迎来多两位女红狮——黄佩珊三级准尉和黄冬蕊三级准尉。

黄月珍说：“她们不只是我的同事，也是我多年的好友。作为红狮队员，我们互相鼓励和尽可能支持对方，我很开心能与她们一起庆祝新加坡的生日。”

她也指出，无论性别，每位红狮跳伞员都须经历同样严格的培训。

新加入的两名女红狮，黄冬蕊与黄佩珊将分别参与碧山和北波那维斯达邻里的红狮跳伞表演。黄冬蕊说：“我很兴奋和荣幸能参与国庆庆典的跳伞表演，我很期待（公众的）欢呼声，因为那是一种鼓励，而且看到每个人兴高采烈的样子会有一种满足感。”

她透露，自己曾患有惧高症，但在看到好朋友跳伞后，渐渐地对跳伞产生兴趣。她通过培训，越来越享受跳伞，并成功克服恐高的障碍。

黄佩珊说，邻里有很多高楼大厦，加上每日的风向都不一样，红狮须累积跳伞经验，才能做得更好。

她说，困难与挑战是难免的，团队都会尽量克服，每次训练结束后探讨哪些地方做得好与不好，从而改善。

她们三人都期待会有更多女性加入红狮跳伞队，并希望未来能组成一支全女性队伍。

在邻里跳伞拉近与公众距离

今年是北波那维斯达红狮跳伞队的队长庄文兴准尉长（46岁）首次走入邻里跳伞，曾五次参与国庆庆典的他认为在邻里跳伞能拉近红狮与公众的距离，共同欢庆国庆。

他指出：“所有红狮须经过选拔测试才能加入队伍，所以我的团队不仅有经验，他们也通过了选拔，才能在这个狭小的降落区降落。”

库尔德克普（Kuldheep Singh，47岁）三级准尉首次参与国庆红狮跳伞表演，他告诉记者，为了顺利完成今年的跳伞项目，队伍在4月份便开始练习。

拥有480次跳伞经验的他说：“身为红狮，我最享受的是听见公众为我们欢呼喝彩，以及在降落时，肾上腺素飙升的快感。我的一个愿望是作为红狮在国庆期间，从空中降陆到政府大厦前大草场。”

除了国庆当天的滨海湾浮动舞台跳伞表演，公众可于8月7日上午8时40分和9时10分，分别在碧山第8站旁的空地和北波那维斯达路旁、靠近锦茂熟食中心的空地一睹红狮跳伞队的风采。