准国大生“数青蛙”夺冠

马泽轩在还未入学国大时就参加了安永公司举办的2022年度数据科学挑战赛，最终在最高难度级别的竞赛中夺下首奖。

两年前入伍才开始学习编程和建构运算模型，准新加坡国立大学学生单枪匹马挑战国际数据科学竞赛的最高级别挑战，与全球大学生和数据科学专业人士同台竞技毫不逊色，勇夺冠军并独赢1万美元奖金。

本月正式入学国大计算机学院商业分析系的马泽轩（21岁），虽然在英华自主学校读高中时接触过编程，但在国民服役时参与同编程和数据科学有关的工作项目，才真正激发对这方面的热忱，并开始参加各种数据科学比赛。

他今年3月在国大网站看到安永数据科学挑战赛的通告，出于好奇决定参加，而且还报名第三级别，也就是难度最高的“数青蛙”挑战赛。比赛开放给大学生和工作经验不超过两年的专业人士报名。由于当时未还未正式入学国大，他唯有以“专业人士”身份参赛。

这项由安永（EY）公司举办的2022年度数据科学挑战赛（Better Working World Data Challenge），从3月举办至6月，吸引全球超过1700名参赛者。比赛主题是通过数据建模为保护生态尽一分力。由于青蛙的生存状况是衡量生态环境健康指数的重要指标，参赛者得使用卫星图像和地理空间数据建立物种分布模型，以便估计生态系统中的青蛙分布情况或数量，协助生态学家评估生态环境的多元性。

独自上阵的马泽轩最终凭一己之力夺下第三级别竞赛首奖。第一和第二级别的赢家都是组队参赛。对于自己的“数青蛙”运算模型能脱颖而出，马泽轩相信，他所建立的模型相对“简单”但更为实用。

“有很多机器学习模型是由多个模型组合而成，在比赛中或可取得分数，但现实生活中使用起来可能会影响效率……我这次改变了以往参赛的思维方式，不只是想着在模型建构上追求高分，同时考虑数据处理方式能否对生态学家发挥实际作用。”