疑煤气泄漏引爆炸 柜门炸飞女佣受伤

疑煤气泄漏引爆炸，私宅厨房柜门炸飞，砸破假天花板和窗户，女佣受伤送院。

这起事故发生在星期一（8月1日）早上11时50分左右，地点是巴耶利峇路上段（Upper Paya Lebar Road）的私宅区。

《新明日报》接获读者通报后赶往现场，据观察，事发单位的后院窗户已破碎，假天花板部分脱落，显然承受了不小的撞击力。

单位屋主不愿受访，不过事故惊动了附近居民。隔壁邻居叶先生（74岁，退休人士）受访时绘述，他在自家厨房煮饭时突然听到一阵巨大的爆炸声，吓得他转身查看情况。

“我查看了四周，发现家里没事，便看向左右两户的情况，结果看到隔壁女佣独自站在厨房内。”

他发现女佣受伤后，立刻前去帮忙，进入邻居后院才发现厨房一片狼藉。

“厨房并未起火，男屋主已下楼，屋外也有不少邻居围观，有人拨电给民防人员，我则帮邻居关闭煤气总开关。”

根据受访者提供的视频，事发后，放置煤气炉的柜门炸飞掉在地上，柜门碎裂仅剩门框，周围的玻璃窗有破碎的痕迹，相信是被柜门碎片砸坏。此外，假天花板上还出现两处破损，不仅部分脱落，角落处还被砸出一个洞。

老鼠咬破管致煤气外泄？

据叶先生所知，煤气公司后来有派人上门检查，对方称是老鼠咬破了塑料管，导致煤气外泄，进而爆炸。

“我住这里超过40年，第一次看到这种事情发生，不过我也不清楚，塑料管破裂怎么引发爆炸？”

民防部队受询时证实，火患涉及厨房炉柜内的物品，民防人员抵达现场前，火势已自行熄灭。当局事后将一人送往莱佛士医院。起火原因仍在调查中。

完整报道，请翻阅2022年8月2日的《新明日报》。