将提供良好就业展望 我国设立数码部队 侦察抵御网络袭击

面对激烈的数码领域人才竞争，新设立的国防数码防卫与情报军部队必须提供具吸引力的就业展望，包括就业保障、良好的工作环境及升迁机会。

国会星期二（8月2日）三读通过新加坡武装部队及其他事项法案和新加坡共和国宪法（第二修正）法案，设立国防数码防卫与情报军部队（Digital and Intelligence Service，简称DIS，数码部队）。参与二读辩论的多名议员，询问国防部如何确保能够获得足够的数码领域人才，满足这支部队的作业需求。

对此，国防部长黄永宏医生说，新加坡武装部队的指挥、控制、通讯、电脑及情报单位（Command, Control, Communications, Computers and Intelligence，简称C4I）多年来与海陆空三军同步发展，但迄今仅扮演支援与辅助的角色。正式设立三军以外的第四支部队，将为招聘数码人才提供助力。

“这将让数码部队新聘和现有人员的职业道路和升迁与海陆空三军对等，包括那些有能力出任部队总长，甚至是武装部队总长的人。一旦设立，数码部队的领导层也有义务去争取他们应得或更多的人才。”

黄永宏在提呈法案二读时说，数码领域已经变成和海陆空域一样的作战空间，有必要设立全员编制的部队。要侦察、减缓或抵御任何国家或非国家行为体有组织地发起的网络袭击，就需要一支专门训练网络作战人员和维持作战能力的部队，保卫新加坡的数码疆域。

数码部队负责保护武装部队的网络系统，加强士兵参与行动时的韧力，并为武装部队的行动提供准确、相关、及时的情报。部队也会和内政团队、新加坡网络安全局与其他国家机构密切合作，为新加坡提供数码防卫。

数码部队人员将具备软件工程、应用开发、人工智能等数码领域的职能。黄永宏说，数码部队人员的薪酬会以业界为标准，并定期检讨。

数码部队总长由武装部队军人担任

至于数码部队由制服人员还是外部人员领军，黄永宏说，数码部队做为正规部队，负责保护网络领域免受外来入侵，部队人员必须具备任务思维。因此，数码部队总长将由武装部队军人担任。

一些议员也关注数码部队工作是否存在假信息战争和资料外泄的风险。黄永宏说，和海陆空三军一样，数码部队的主体应由新加坡人组成。“有些服务可以外包给第三方承包商，但即使是这么做，我们也必须非常谨慎。”

议员也提醒，数码部队不应孤立运作，而是要与其他政府网络安全机构相辅相成。黄永宏说，数码部队面向外来的潜在袭击者，内政团队和网络安全局则主要专注国内的威胁，和反恐工作一样，各机构之间目前已有跨机构信息分享、协调和合作。

新加坡武装部队及其他事项法案获朝野一致支持。赋权总统任命数码部队总长的新加坡共和国宪法（第二修正）法案，则获75票赞成，在场的八名工人党议员基于该党不支持民选总统制，对法案投下反对票。

国会已休会。