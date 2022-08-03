公众日后或可在非国庆期间张挂国旗 滥用国家象征罚款提高至3万元

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲在国会为国家象征法案提出一读。法案一旦通过，将取代1959年生效的新加坡国徽、国旗与国歌法，给予国家象征和总统象征正式的法定认可，并提供一个框架，提倡正确使用国家象征的方式。

公众日后或能在国庆期间以外的特定时候张挂国旗，彰显国家自豪感及团结精神。

为避免国家象征被滥用，政府拟将最高罚款额从1000元提高至3万元，违例者也可被判坐牢最长六个月，或两者兼施。刑罚将和破坏国家古迹的惩处相似。

这些都是国家象征法案（National Symbols Bill）将涵盖的事项。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期二（8月2日）在国会为法案提出一读。

部长可按条规准许或拒绝使用国家象征

法案一旦通过，将取代1959年生效的新加坡国徽、国旗与国歌法（Singapore Arms and Flag and National Anthem Act），给予国家象征和总统象征（Presidential Symbols）正式的法定认可，并提供一个框架，提倡正确使用国家象征的方式。

到时，除了国徽、国旗和国歌，1959年后受承认的国家象征，包括国家信约、国花和狮头符号将受法定认可。总统徽章、旗帜和印章将列为总统象征。

指定人物，如部长也可按条规，准许或拒绝国家象征的使用。例如，指定人物可破例让公众在非国庆期间（即7月1日至9月30日以外）也能张挂国旗。

这项调整是为回应公众的持续要求，希望能在国庆期间以外的重要日子，如奥林匹克运动会期间张挂国旗，彰显国家自豪感与团结精神。

去年成立的国家象征公民工作组也建议，允许在艰难时期，如冠病疫情期间张挂国旗，以示全民上下一心。

发布明确指导原则 提高妥当用国家象征意识

由47人组成的国家象征公民工作组，去年花了四个月时间，征询近1500名新加坡人的看法，探讨如何加强新加坡人与国家象征的联系，以及探索有没有可能认同新的国家象征。

文社青部则在今年6月13日至7月8日，就拟定的国家象征条规征询公众意见。受访者同意公众能更灵活地使用国旗，也意味着要肩负更大的责任感。

大部分受访者也同意，若使用国旗设计或元素有不敬之处，政府有权发出禁令。也有受访者希望当局能阐明要丢弃属于国家象征的物品时，该如何处理，以及能如何在数码空间使用这些国家象征。

文社青部指出，当局会继续提高公众对妥当使用国家象征的意识，包括发出明确的指导原则。