“节能津贴计划”中小企业 采六类器材可获高达七成资助

在节能津贴（Energy Efficiency Grant）计划下受惠的三个领域的中小企业在采纳预先批准的器材时将获得资助，但若它们想提出采用其他器材的建议，也可以根据计划涵盖的六个器材类别提出申请，当局会酌情考虑。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲于星期二（8月2日）在国会回答议员谢秉辉（荷兰—武吉知马集选区）的询问时，做出以上表示。

计划将让食品服务、食品制造和零售等三个领域的中小企业，在采用六个预先批准类别下的器材时，能够获得高达70%的资助。

这六个类别分别是LED照明、冷气机、炉灶、冰箱、热水器和烘干机。该计划是政府近期宣布的15亿元援助配套的一部分。企业将能够从今年9月1日至明年3月31日，申请这项津贴。

刘燕玲表示，在过去九个月，中小企业的日子并不好过，尤其是在食品服务、食品制造和零售领域的中小企业。这三个领域的中小企业，电费占它们整体商业成本的大部分，政府因此致力于协助它们管理商业成本，确保它们因降低成本而更具竞争力。

刘燕玲也同意谢秉辉有关企业应该从系统层面达成节能目的的说法。例如国家环境局早前推出节能基金为制造业的公司提供援助，包括将资源效率设计整合到新的设施中，以及安装能源管理信息系统。

中小企业也可以利用能源效率科技中心等提供的能源评估，协助决定采取提高能源效率的措施。这是国家环境局与新加坡理工大学之间的合作。

我国能源供应不受局势影响

另一方面，人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在国会回答议员叶汉荣（杨厝港区）和林瑞莲（阿裕尼集选区）的提问时说，全球自去年9月以来面对能源短缺。由于俄乌冲突拖沓，加上欧洲和亚洲对能源的季节性需求上扬，全球能源价格预料会持续波动和高昂。

由于我国95%的电力是由入口天然气制造，本地能源价格将无法在全球能源市场的波动中全身而退。不过，本地至今推行的措施，确保能源供应不受干扰，而政府也无须在中短期接手管控。

被问及如何将我国能源来源多元化，陈诗龙表示，除了近期试行的老挝—泰国—马来西亚—新加坡电力一体化项目，能源市场管理局也就于2035年前入口四吉瓦电力的目标发出信息征询书，至今已有本区域内外多个国家提出建议。

新加坡也在加速太阳能的部署，以期在2030年之前取得两吉瓦峰值的太阳能。我国也在开发诸如氢气的低碳替代能源。

此外，我国也在研究碳捕获（Carbon Capture）、利用和储存，以及探索地热能源的潜力。在国际上，新加坡也与区域及全球伙伴进行交流和合作，确保我国在能源方面有更大的抗压性。