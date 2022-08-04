本地调查：过半看护者负担过重勉强撑

随着本地人口老化，近年担起年长者和病患看护责任的家属人数不断增加。要兼顾亲人护理需求和自身与家庭生活不易，看护者常感觉“两头烧”。本地一项大型调查显示，超过一半的看护者认为，负担过重或只能勉强应付，并对自己掌控生活能力的信心较低。

国家福利理事会星期二（8月2日）公布2018年看护者生活质量调查报告，这项根据世界卫生组织生活质量框架设计的调查，向4513名21岁以上的新加坡居民了解，他们在照顾患有残疾、慢性疾病或有精神健康状况亲人时，本身的生活质量、心理需求及所获得的社会支援。

独自承担看护责任者 生活质量较低

这是本地第一次进行如此大规模、涵盖不同类别看护者的调查。调查结果显示，37%或1687名看护者独自承担看护责任，主要原因是他们无法找到其他帮手分担工作。数据也显示，这类看护者的生活质量比有帮手或其他援助方式的看护者来得低。

另外，超过六成或2826名有帮手分担责任的看护者中，主要援助来源分别是配偶（40.6%）、外籍帮佣（39.3%）、亲戚（20.4%）、兄弟姐妹（17.8%），以及孩子（12.4%）。

整体而言，在总分100分中，看护者的生活质量分数为65.7分；受访者的社会关系和个人信仰领域方面得分也较低，分别为63.4分及62.9分；而那些超过65岁、来自较低收入家庭、无业或兼职、教育程度较低、住在一至四房式组屋的看护者，生活质量普遍较低。

所有受访者中，有2107人或46.7%是负责照顾残障亲人的看护者，1103人或24.4%是照顾有精神健康状况的亲人，另外1303人或28.9%的看护者需要照料患有慢性疾病的亲人。看护者一般是看护对象的配偶（518人）、父母（2488人）或子女（892人）。

尽管多数看护者知道自己扮演重要角色及以照顾亲人为荣，但调查显示这个群体仍需要一个更强大的支援生态系统来减轻负担，以帮助他们继续提供护理。受访者中，1820人或40.3%在履行看护职责时感到压力，仅能勉强应付；另有592人或13.1%认为他们负担过重，生活质量和自我效能也低。