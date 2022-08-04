建屋局育儿短期住屋 近半成功申请者没去挑选

为了让更有需要的家庭申请到临时住房，政府过去一年调整育儿短期住屋计划的申请条件，并提供多200个单位供租用，目前每个单位的申请率已下滑超过一半。

国家发展部长李智陞星期二（8月2日）书面答复荷兰—武吉知马集选区议员谢秉辉的询问时说，政府去年8月宣布调整育儿短期住屋计划（Parenthood Provisional Housing Scheme，简称PPHS）的条件，优先帮助更急需临时住房的申请者。

未来两年的PPHS单位数量，也从约800个翻倍至1600个。迄今，PPHS单位供应已增加约200个，申请率自去年8月以来也已滑落过半。

目前PPHS的申请率约为九倍。李智陞说，虽然这个比率甚高，但有近一半成功申请者没去挑选组屋，说明许多人有其他住房选项。

建屋发展局在2013年推出PPHS，让符合条件的家庭在等待新组屋竣工期间，以低于市价的租金暂时向建屋局租房。计划每两个月开放申请一次，合格申请会通过抽签分配。

一些短期租赁组屋或PPHS单位，本来可用于公共住屋租赁计划。在帮助需要临时住房的组屋买家之际，政府也须顾及各项租赁计划的单位供应，以满足不同群体的需求。 ——国家发展部长李智陞

至于短期租赁组屋（Interim Rental Housing），是建屋局帮助低收入家庭在较长期住所之间过渡的最后选项。因预购组屋延迟竣工而受影响的买家，若穷尽其他临时住所选项，可酌情获得短期租赁组屋安排。

李智陞说，一些短期租赁组屋或PPHS单位，本来可用于公共住屋租赁计划。在帮助需要临时住房的组屋买家之际，政府也须顾及各项租赁计划的单位供应，以满足不同群体的需求。

2.1％组屋家庭 拥私宅同时出租组屋

另外，李智陞书面答复反对党领袖、阿裕尼集选区议员毕丹星有关私宅屋主出租组屋的询问时透露，截至去年12月31日，约2­万1000户新加坡公民家庭，即所有组屋家庭的2.1％，在拥有私人住宅产业的同时出租组屋。

相比之下，截至2011年12月31日，约6100户家庭，即当时所有组屋家庭的0.7％，在拥有私宅的同时出租组屋，其中约5900户是公民家庭，其余约200户是永久居民家庭。

自2013年1月，政府不再允许永久居民屋主出租整间组屋，目的是确保这些家庭购买组屋仅供自住用途。永久居民若购买私宅，则不能保留已有的组屋。