组屋内堆杂物 疑电线短路失火全烧毁

直落布兰雅一个组屋单位疑因电线短路引发火患，大火把单位内的物品烧毁，邻居外墙被熏黑，居民听见多次玻璃爆裂声。

火患发生时，火舌不断往上窜，冒出的滚滚浓烟影响附近的单位。（读者提供）

这起火患发生在星期三（8月3日）早上11时40分，地点是直落布兰雅31街第92B座组屋11楼的一个两房式单位。

住17楼的郑姓男子（35岁，顾问）当时在家办公，忽然闻到一股异味，并循着异味找到楼下的失火单位。

他说：“屋内已浓烟弥漫，屋主却站在客厅窗前发呆，拒绝离开，我劝了几次他才下楼。”

居家办公的韦妗慧（31岁，人事部职员）说，当时听见邻居在走廊上喊“着火了”，起初以为是恶作剧，直到看见窗外有浓烟直窜天际，才赶快把先生叫醒，一同逃命。她说：“我们跑下楼的时候，听见四五次玻璃爆裂的声音。”

一度想回屋拿证件却被阻拦的陈姓屋主（80岁，退休人士）说：“火患可能是电线短路引起的，没想到会发生这种事。”

民防部队在面簿贴文说，亚历山大消防局人员接获通报后到场撬门，并架起两支水管把火扑灭。当时有约50人被疏散，有一人吸入浓烟，但拒绝送院。失火原因还在调查中。

西海岸集选区议员王心妍在面簿贴文说，她已跟失火单位的屋主会面，庆幸对方没事，也感谢居民守望相助。

这场火患火势不小，火舌不断往上窜，波及邻居住家。

住在失火单位楼上的黎华宝（72岁，退休人士）四年前买下单位，加上装修费，共花了约13万元。她事后回到住处，发现家里的玻璃已被烧得破裂。

屋主：结束二手货生意后 物品无处放只能搬回家

她说：“很心痛，幸好议员已经把我的联络方式交给当局，应该会得到帮助。”

住在失火单位旁边的戴金标（67岁，猪肉商）说，失火单位的屋主在家里堆了很多东西，他每天傍晚5时许出门，隔天早上就会带许多杂物回家。“他把杂物堆满客厅和厨房，有时还会堆到走廊上。邻居向市镇理事会反馈，但未见太大改善。

陈姓屋主受访时回应说：“那些是一年半前结束二手货生意后搬回家的物品，都是宝物，除了家里，我没其他地方可以收纳。”