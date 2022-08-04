陆交局办课程 助建筑师加强 交通基设规划

陆路交通管理局和新加坡建筑师学会签署谅解备忘录，协助建筑师提升技能，更好地规划和设计交通基础设施。

根据合作计划，新加坡交通学院（LTA Academy）和隶属新加坡建筑师学会的新加坡建筑师学院（The Architects Academy by Singapore Institute of Architects）将推出系列课程、讲座、网络研讨会，以及线上单元让建筑师报读，内容涵盖交通规划与设计和基本交通工程理念等。

陆交局和新加坡建筑师学会日前发文告宣布合作时说，这些资源有助建筑师在做初步设计时，就把工程考量纳入其中，让发展计划可以更快获得批准。

双方将举办设计比赛和试验项目，鼓励建筑师参加学习课程并学以致用。

这个合作计划是交通基础设施协作小组的最新项目。去年成立的协作小组，工作重点包括简化建造交通基础设施的申请和批准过程，但不忘确保企划符合陆交局的技术和监管要求，也照顾到用户的需求。

协作小组定期碰面，推出亲商和提升技能的项目。其中，新加坡交通学院6月推出为期三天的道路几何设计课程，协助交通顾问、合格人士，以及政府机构官员更好地了解道路设计要求等。课程吸引了20名业界人士和公共机构人员参加。

与此同时，陆交局咨询协作小组后，简化了政府机构和私人开发商在完成道路设施建筑后的幕后移交过程，时间从20个月缩短到约14个月。

陆交局基础设施设计与工程组总署长朱彩凤说，随着陆交局同业界和利益相关者更密切地合作，有助在开创社区空间时纳入新概念，增加街道的个性与活力。

新加坡建筑师学会会长陈华仁说，学会将通过教育和试点项目提升会员的能力，支持陆交局建造经过良好规划和设计的交通设施。