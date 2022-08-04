与读者一起欢庆国庆 早报网站与应用免费开放七天

配合今年的国庆佳节，早报网站和应用将全站免费开放七天，让读者免费浏览所有收费新闻资讯和电子报，一起欢度国庆。

从明天（5日）凌晨12时到来临的星期四（11日）深夜11时，早报网站和应用上原有的收费内容，包括订户专享内容、《联合早报》《新明日报》电子报都将免费开放。无论是使用桌面电脑、智能手机还是平板电脑，读者都可在活动期间，全天候尽情浏览所有收费内容。

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早报应用于去年8月全面升级，为读者带来革新的用户界面。新版早报应用的整体外观焕然一新，应用导航也简单易懂，让文章、电子报、数码原创内容的呈现更清晰易找。在欢庆国庆的这七天，所有读者可翻阅当天以及前13天的《联合早报》《新明日报》电子报内容，享受印刷版的精美排版。

想要接受最新的新闻推送和推荐内容，可以订阅早报的精选新闻电邮简报。这项不收费的电邮简报，会将新加坡新闻、国际时事、观点评论与数码特制内容直接发送至你的电子邮箱，快捷便利。

早报的新闻电邮简报共有四份，包括星期一至星期五早上发送的“今日要闻”，星期一至星期五下午发送的“午后推荐”、每周六早上发送的“周末版新闻速递”、以及《联合早报》执行总编辑韩咏梅每星期一撰文的“总编辑一周推荐”，为读者推荐深度报道与观点。

只须点击链接www.zaobao.com.sg/newsletter-signup，在表格中填写姓名与电邮地址，就能启动这项免费的新闻速递服务。即使在“早报国庆七天全站免费”活动结束后，这项服务依然是免费的。

已下载早报应用的读者，可开启应用中“我的”栏目里打开“早报新闻推送”设置，就能接到所有最新即时新闻的应用推送。

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提供丰富数码内容

今年的国庆，是自冠病疫情暴发后首次恢复到过去的庆祝规模。早报的记者团队准备了丰富的数码内容，陪伴大家过国庆。

滨海湾浮动舞台在这次国庆之后将重新发展成卫国广场，我们将通过图文并茂的互动特制，走进时间长廊，回顾浮动舞台这些年来的精彩瞬间。生活娱乐方面，《潮什么》节目会带读者寻找各种代表新加坡的物品和角落，如牛油咖啡乌、怀旧公鸡碗和“太空气球”。

欲阅读这些内容，请锁定早报网站和应用。读者也可关注早报的官方社交媒体，如面簿、Instagram、YouTube、Twitter、TikTok等，感受与国同庆的喜悦。

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