八字和算卦背后有一整套完整的中国哲学体系，这个体系与中医、太极等都是互相连通的，这是汪梦桥觉得它们最有魅力的地方。

与喜欢星座、塔罗牌的同龄人不同，刚满27岁的汪梦桥对研究周易和中医情有独钟，周末还会打太极。

与记者见面时身着一袭唐制圆领袍，汪梦桥解释说，这是一种包含胡服元素的汉族传统服装。“身边的朋友觉得八字、太极这些都是很老派的东西、不够酷，也很惊讶我为什么会有这么古老的爱好，其实我也喜欢听歌、打游戏、看小说。”

汪梦桥自小就喜欢阅读历史、宗教、神话类的书籍，由于对中国传统哲学与文化的浓厚兴趣，在新加坡国立大学修读中文系时，她选修了中国哲学史、中国佛教研究等课程。这让她对哲学领域有了更系统的了解，也学会检索资料、自学相关内容。

汪梦桥说，现在的年轻人往往对星座、塔罗牌的接受度非常高，但对八字、算卦却存在比较刻板的印象，认为这是老一辈的东西。她希望自己的这份热情，能够消除这些偏见，让朋友像了解太阳星座、上升星座一样，也能说得出自己的五行属性。

“其实八字和算卦背后有一整套完整的中国哲学体系，这个体系与中医、太极等都是互相连通的，这也是我觉得它们最有魅力的地方。”

在研究周易之余，汪梦桥两年前开始学习打太极拳。她喜欢喷上沉稳的木质调香水，在檀木香的萦绕中用打太极的方式消解午后的闷热。

她说，父亲在年轻时也曾打太极拳，这个爱好不仅起到强身健体的功效，缓解了自己颈椎疼痛的问题，也拉近了父女之间的关系，让彼此有了更多的话题。