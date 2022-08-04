盛港食阁户外区用餐 女子被叮出40小红疱

女子与朋友到食阁吃晚餐，坐在户外的她一度感觉脚痒痒，返家后竟发现双脚被沙蝇叮了40个小红疱，六天过去了还没消肿，如今担心会留疤。

这起事故发生在上周五（7月29日）晚上约8时，地点在盛港安谷民众俱乐部里的食阁“Essen Dining and Bar”。

蔡姓受访者说，她曾两次光顾这家食阁，之前都没事，这回首次坐在户外，没想坐下不到半小时，两脚突然发痒。

当时她不以为意，岂料回家后才发现脚上又红又肿。“我数了一下，两只脚竟被叮了40次。”

她称并非遭蚊子叮咬，因那些小红疱痒了好几天，甚至痒到她无法忍受，幸好过后两天是周末，她才无须请假。

她指自己涂了6天药膏，至今双脚上的小红疱也还未消肿，仍然会感觉到痒。她叹气说：“如果留疤的话，我该怎么办？”

蔡姓受访者说，当时和她一起到食阁用餐的还有八名友人，其中三人也被沙蝇（sandfly）叮咬。

“食阁当天虽然有提供蚊香，但我们点了蚊香后依然被咬，感觉蚊香对沙蝇不起作用。

越想越气的蔡姓受访者，除了将自身经历告知Stomp网站，也联系了食阁向当局讨说法。

食阁添蚊香 室内增50椅

食阁高姓负责人受询时证实，已经收到数起类似的通知。

他指食阁有为顾客提供蚊香，也预购了更多蚊香。同时会在室内增加50张椅子。

另外，根据蔡姓受访者透露，食阁回复她说，每周会喷两次杀虫药，同时为了避免此事再发生，建议她下次再去用餐时，可选择坐在食阁室内。

她解释，当时又不是她特地要在户外用餐，而是食阁室内没有空位。

医生：若发烧须就医

伊丽莎白诺维娜医院皮肤专科医生陈爱霖医生说，通常沙蝇“成群”来咬，所以才会看到“一粒一粒”被叮咬的情况。

她也说，每个人的体质不同，通常皮肤敏感的人在被咬后反应较大，包括会起小红点、起疱，严重者或会起水泡。

她建议，人们在被叮咬初期可去买止痒药膏自行处理，如果有发烧的症状，必须及时就医。