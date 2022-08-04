拿钱不开工 装修商骗百人24万元判11年预防性监禁

染上赌瘾无法自拔，装修商挨家挨户“招生意”，接工程拿定金，骗110人超过24万元，星期三（8月3日）被判11年预防性监禁。

《新明日报》报道，陈志宽（50岁，译音）共面对114项控状，包括欺骗以及抵触滥用毒品法令等罪行。他早前承认其中29项控状，余项交由法官下判时一并考量。

2017年1月至11月期间，警方共接获33人报案，指付了定金做装修被骗。

调查揭露，被告挨家挨户到组屋区招生意，成功招揽生意后先收定金，再将工程交给分包商。装修好后，顾客将其余的款项付给分包商。

岂料，被告染上赌瘾，一周三次到赌场，还下重注赌球和买马票。

到了2017年1月，被告已输掉至少10万元。为此，被告开始让顾客付更高数额的定金，导致分包商所获的尾数减少，无法回本，因此不再接被告的生意。然而，被告继续敲门招生意，骗到定金后，却没安排人负责装修工程。

2018年3月27日，被告因吸食冰毒遭逮捕，随之送入戒毒所一年。他在一年后获释，他清楚警方仍在查案，到处短期租房躲避，同时做装修生意赚钱偿还给受骗者。

到了7月，他意识到怎么赚都还不清，便想再赌一把，结果却越陷越深，继续行骗。

30年多次行骗坐牢

主控官指被告是惯犯，过去30年一再因行骗进出牢房，曾分别被判改造性监禁五年和八年，最后一次也同样是涉及装修骗案，共骗了78人。如今，被告继续行骗，报告指他有反社会人格，重犯几率高，须判预防性监禁，以保护公众。

法官同意主控官的建议，最终判被告11年预防性监禁。

完整报道，请翻阅2022年8月4日的《新明日报》。